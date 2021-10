Conqueror’s Blade : Tyranny est disponible

Partager Facebook

Une toute nouvelle bande-annonce détaille le contenu de cette nouvelle saison intitulée Tyranny : l’armée d’un despote à combattre, de nouvelles unités rebelles à recruter, et de nombreuses améliorations.

Si la saison précédente s’inspirait de l’opulence de la Chine ancestrale, Tyranny lève le voile sur ce qui se passe lorsqu’un empire tombe en ruines et que la civilisation s’effondre. Aux confins de la Marche, un tyran s’est emparé du pouvoir après de nombreuses guerres. Il dirige la région d’une main de fer, mais il n’est pas le dirigeant légitime de ces terres et les joueurs de Conqueror’s Blade vont devoir s’allier aux rebelles pour le renverser.

Pour combattre le Mal, les joueurs pourront recruter trois nouvelles unités : les grenadiers de Shenji (cinq étoiles), les pillards fendeurs (quatre étoiles) et les chevaucheurs (trois étoiles). Originaires de l’Orient, les grenadiers de Shenji sont armés de mousquets et de bombes qui peuvent infliger de sévères blessures à quiconque se trouve dans leur rayon d’explosion. Pour se défendre, les pillards fendeurs utilisent des haches, leurs outils de travail, comme des armes mortelles et redoutables capables de perforer les armures. Les chevaucheurs sont quant à eux armés de lances de jet et excellent dans la destruction de formations grâce à la puissance et la vitesse de leurs attaques montées.

Les Guerres Territoriales, qui ont lieu chaque mardi et samedi, ont été enrichies. Le comportement des PNJ a été modifié, et un nouveau système de Prestige permet désormais de garder un œil plus facilement sur les Maisons des joueurs. Le Prestige permet aux Maisons de contrôler leurs forces armées sur le champ de bataille. Il peut augmenter ou diminuer selon les actions des membres de la Maison, il faut donc y prendre garde.

Cette neuvième saison ajoute par ailleurs une myriade d’améliorations, un nouveau Passe de Bataille pour remporter de superbes récompenses, de nouvelles Runes, une kyrielle de quêtes, et des récompenses quotidiennes jusqu’au 14 octobre pour célébrer le lancement de Tyranny.

Conqueror’s Blade est un MMO de tactique médiévale disponible en téléchargement gratuit sur PC. Il est développé par Booming Tech et édité par MY.GAMES. Les joueurs y incarnent un seigneur de guerre, recrutent et commandent des troupes, et bâtissent leur propre empire dans un vaste monde ouvert. Dans Conqueror’s Blade, les joueurs peuvent prendre part à des batailles de siège à quinze contre quinze pendant lesquelles ils doivent défendre leur forteresse ou submerger celle de l’adversaire. Plus d’une dizaine de spécialisations d’armes sont disponibles pour les seigneurs de guerre, ainsi que plus de quatre-vingt cinq unités de mêlée, de combat à distance ou de cavalerie, toutes inspirées par les plus grandes armées de l’histoire. Grâce à des mises à jour de contenu régulières et conséquentes, Conqueror’s Blade est l’expérience de combat médiéval ultime pour les joueurs du monde entier, qu’ils décident de s’unir et de s’affronter.