Tales Of Arise x Sword Art Online: Alicization Lycoris

Tales of Arise, dernier titre en date de la franchise Tales of et véritable succès populaire avec déjà plus d’un million d’unités vendues, s’enrichit avec l’arrivée de contenu supplémentaire : deux niveaux de difficulté supplémentaires, des batailles spéciales contre de nouveaux ennemis, des armes à gagner et une collaboration spéciale avec Sword Art Online: Alicization Lycoris.

Bonne nouvelle pour les joueurs qui préfèrent se concentrer sur l’histoire, l’exploration et le développement de leur personnage, Tales of Arise est désormais jouable en mode « très facile ». À l’inverse, le nouveau mode « inconnu » représente le niveau de difficulté le plus élevé du jeu. Ces deux modes inédits sont disponibles gratuitement dans les boutiques PlayStation et Xbox. Pour activer la nouvelle bataille du camp d’entraînement et tenter de gagner de nouvelles armes, les joueurs doivent récupérer le DLC sur EP!C . Sur PC, le nouveau contenu sera automatiquement disponible dès l’installation du dernier patch.

Sword Art Online: Alicization Lycoris s’associe à Tales of Arise pour créer un pack collaboratif contenant des tenues Kirito et Asuna pour Shionne, Alphen et Law ainsi qu’un combat d’apprenti contre Kirito et Asuna permettant de gagner de nouvelles armes et un nouvel arte mystique pour Alphen. Le pack collaboratif Sword Art Online: Alicization Lycoris est disponible à l’achat dans les boutiques numériques. Tales of Arise est disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et PC. Une démo gratuite est également disponible sur ces plateformes.