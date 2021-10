Street Fighter V : deux nouveaux costumes dans le cadre de la lutte contre le cancer du sein

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

En l’honneur du mois de sensibilisation au cancer du sein, Street Fighter V s’associe à la Fondation pour la recherche sur le cancer du sein (BCRF), le plus grand organisme privé de financement de la recherche sur le cancer du sein au monde, pour proposer de tout nouveaux costumes à thème pour les personnages jouables Chun-Li et Ryu. Ces costumes de charité en édition spéciale, de couleur rose, sont conçus pour sensibiliser et soutenir la recherche sur le cancer du sein. Les deux costumes BCRF pour Chun-Li et Ryu seront disponibles dans le monde entier dans les versions PS4 et Steam de Street Fighter V pour une durée limitée, du 12 octobre 2021 au 12 novembre 2021. Les costumes seront proposés individuellement ou tous les deux ensemble, et tous les bénéfices perçus seront reversés à la recherche contre le cancer du sein.

Toutes les 14 secondes, quelque part dans le monde, une femme reçoit un diagnostic de cancer du sein. À l’échelle mondiale, le cancer du sein est à l’origine du plus grand nombre de décès liés au cancer chez les femmes – on estime que 685 000 femmes en mourront cette année seulement. Mais grâce à la recherche, des progrès sont possibles. Aux États-Unis, les décès dus au cancer du sein ont diminué de 40 % depuis la création du BCRF.

« Cette année, le cancer du sein est devenu le cancer le plus fréquent dans le monde, touchant 2,3 millions de personnes », a déclaré Myra Biblowit, présidente et directrice générale du BCRF. « Le besoin de traitements meilleurs et plus efficaces n’a jamais été aussi grand. Nous sommes reconnaissants de l’opportunité qui nous est offerte de mettre en lumière ce besoin crucial grâce à la grande portée de Capcom. Grâce à ce partenariat, nous sommes en mesure d’avoir un impact direct et tangible sur l’avancement de la science qui sauve des vies – ensemble. »

Du 12 octobre 2021 au 12 novembre 2021, Capcom reversera tous les bénéfices pour l’achat des costumes Chun-Li et Ryu à la Breast Cancer Research Foundation, avec un don minimum garanti de 25 000 dollars américains. Capcom dévoilera le montant total de son don à la fin de la campagne.