Conqueror’s Blade : Tyranny sera disponible le 28 septembre

Intitulée Season IX: Tyranny, celle-ci sera disponible en téléchargement gratuit à partir du 28 septembre. Elle apportera son lot d’armées, de rebelles, de guerres de territoires, d’améliorations, et bien plus encore.

La Marche est tombée et la population a été massacrée, réduite en esclavage ou enrôlée de force dans l’armée d’un sombre despote. Les joueurs devront se rebeller pour libérer la Marche dans une nouvelle campagne saisonnière et empêcher le monde de tomber aux mains du tyran en combattant dans des guerres de territoires épiques à la fin de la saison.

Pour la première fois, il sera possible de précommander les nouvelles unités dans la boutique en jeu et sur le MY.GAMES Market avant le lancement de la saison pour se préparer à de nouvelles batailles et aventures. Le passe de bataille débloquera plus de cent niveaux de récompenses tout au long de la saison. Les joueurs pourront remporter de nouveaux objets d’apparat, des émotes, ou encore de la monnaie à échanger contre des apparences d’armes. Activer le passe de bataille le 28 septembre permettra d’obtenir sans plus attendre un costume exclusif pour héros.

Conqueror’s Blade est un MMO de tactique médiévale disponible en téléchargement gratuit sur PC. Il est développé par Booming Tech et édité par MY.GAMES.