Farming Simulator 22 : du cross-play pour son mode multijoueur

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Une agriculture commune entre les joueurs PC et consoles

Les barrières du multijoueur sont tombées ! Grâce au cross-play, les fermiers virtuels peuvent dorénavant jouer à Farming Simulator 22 ensemble.

« Le succès de l’incorporation du cross-play marque une véritable avancée pour l’expérience multijoueur dans la franchise Farming Simulator », déclare Boris Stefan, Head of Publishing chez GIANTS Software. « Avec la popularité grandissante de la série à travers le monde, ainsi qu’une communauté de fans de plus en plus importante sur PC et consoles, nous pouvons dès maintenant connecter les joueurs entre eux, sans aucune restriction ».

Des bottes en caoutchouc et des moustaches : plus de personnages uniques

Les joueurs pourront bénéficier de nouvelles options de personnalisation de personnage : de nouveaux modèles, coiffures, vêtements et accessoires. De véritables marques seront présentes comme Case IH, CLAAS, Fendt, John Deere et bien plus encore, issues de l’industrie agricole. Les équipementiers allemands ELTEN et Engelbert Strauss sont également représentés à travers une variété de vêtements de sécurité. « Depuis que Farming Simulator est apprécié par d’innombrables fans dans le mode multijoueur, nous sommes ravis de pouvoir fournir de nombreuses possibilités pour personnaliser leurs personnages » ajoute le Senior Character Artist, Roman Pelypenko.

Farming Simulator 22 sera disponible le 22 novembre 2021 sur PC, Mac, PlayStation® 5, Xbox Series X|S, PlayStation® 4, Xbox One et Stadia.