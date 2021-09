Guild Wars 2 : la seconde bêta de End of Dragons débutera le 21 septembre

Partager Facebook

À partir du 21 septembre à 18h00, en se connectant à Guild Wars 2, les joueurs pourront créer jusqu’à trois nouveaux personnages au niveau 80, et choisir les nouvelles spécialisations d’élite de Jurelame, Justicier et Catalyseur pour les guerriers, revenants et élémentalistes. La bêta prendra fin le 25 septembre et sera accessible à tous, y compris aux joueurs disposant d’un compte gratuit.

Chaque nouvelle spécialisation d’élite propose une nouvelle approche des professions fondamentales de Guild Wars 2, ce qui ouvre le champ des possibilités en matière de jeu, tout en permettant aux joueurs d’innover avec leurs nouvelles compétences et capacités. Le gameplay de la bêta sera présenté en détail sur la chaîne Twitch de Guild Wars 2 vendredi 17 septembre à 21h00.

Ces trois archétypes tirent leurs racines des profondeurs de l’histoire de Cantha afin de bénéficier de pouvoirs uniques.

Les Jurelames sont capables de manier une arme canthienne unique, appelée pistolame. Cette arme réservée aux guerriers emploie des cartouches infusées d’ambre magique et enrichi provenant du cœur des mines de la Forêt d’Echovald, qui alimentent tant la lame que son porteur en leur conférant une puissance sans précédent. Grâce à la fusion des avantages des armes à lame et à feu, la pistolame accroît les prouesses martiales du guerrier avec cette technologie innovante, qui leur permet d’ajouter un impact explosif à leurs attaques dévastatrices. Afin de pouvoir manier une arme aussi dangereuse, les Jurelames échangent leur adrénaline contre le flux, qui s’accumule progressivement au combat. Pour se battre, les joueurs qui utilisent un Jurelame devront trouver un équilibre subtil entre utiliser efficacement les munitions de leur arme et leurs compétences utilitaires, et passer à la Détente du dragon pour réaliser leur attaque la plus puissante.

Les Justiciers se jettent dans la mêlée tête la première, et utilisent leur endurance et leur énergie pour abattre des nuées d’ennemis et soutenir leurs alliés. L’espadon est désormais accessible à la spécialisation de Justicier du revenant, pour lui permettre de bondir au corps-à-corps, de camper sur ses positions et de ravager plusieurs cibles simultanément. En recueillant les Brumes pour les déchaîner avec leur lame, les Justiciers cherchent avant tout à affronter plusieurs ennemis à la fois et à les confronter à des situations dangereuses qu’ils auront du mal à éviter. Les Justiciers ont également accès aux champions des Luxons et des Kurzicks qui incarnent la double nature de l’Alliance légendaire. Les capacités de cette légende sont similaires au flux et reflux : les capacités du Luxon Archemorus encouragent une attitude égoïste et agressive, tandis que le Kurzick Saint Viktor incite à rester défensif et en soutien. Chacune de ces compétences devient son opposé lorsqu’elle est utilisée, ce qui met en recharge la capacité et crée un style de jeu en va-et-vient.

Les Catalyseurs étaient les lanceurs de sorts d’une époque révolue, qui cherchaient à protéger Cantha et son trône face aux menaces ennemies. Ils manipulaient des dispositifs complexes appelés « sphères », qui servaient d’intermédiaires pour canaliser leur puissance incroyable. Cette antique technologie a été revigorée, avec quelques améliorations. Les Catalyseurs infusent des magies anciennes dans leurs sphères de technologie de jade, et invoquent les forces de la nature de toute la Tyrie pour les concentrer en de puissantes rafales d’énergie élémentaire. Les Catalyseurs cherchent principalement à infliger des dégâts et sont en mesure de contrôler des zones du champ de bataille. Lorsqu’ils ont accumulé suffisamment d’énergie élémentaire au combat, ils peuvent l’étendre pour déployer leur sphère de jade, créant une zone de pouvoir qui renforce les alliés et inflige des dégâts aux ennemis. Armés d’un marteau, les Catalyseurs ont accès à un ensemble de capacités à distance et au corps-à-corps, ce qui leur permet de s’adapter à n’importe quelle situation.

Les trois dernières spécialisations d’élite seront révélées d’ici la troisième bêta de End of Dragons, qui commencera le 26 octobre et prendra fin le 30 octobre, et l’ensemble des neuf professions seront jouables lors de la dernière bêta, en novembre.

Lors d’un livestream vendredi dernier, ArenaNet a également présenté le premier gameplay sur les esquifs et la pêche, deux fonctionnalités qui vont faire leurs débuts dans End of Dragons.

ArenaNet et NCSOFT vont continuer de révéler plus d’informations concernant l’extension au cours de l’année sur leurs chaînes Twitch et YouTube, par le biais d’une série de livestreams, avec beaucoup d’autres surprises à venir d’ici la fin de l’année 2021.