Mise à jour réinventée, rechargée et renaissante du titre Contra révolutionnaire pour NES / arcade des années 80, Contra: Operation Galuga re-déploie les joueurs sur l’Archipel Galuga, où ils prendront le contrôle des commandos Contra d’élite Bill Rizer et Lance Bean (ainsi que d’autres guerriers) pour combattre le groupe terroriste Red Falcon. À l’aide d’un assortiment d’armes iconiques telles que le tir dispersé, le rayon laser et les missiles à tête chercheuse, les joueurs devront courir, sauter et tirer à travers des jungles en feu, des montagnes glacées, un repaire extraterrestre grotesque et plus encore. Des capacités spécifiques à chaque personnage, des pouvoirs de Surcharge dévastateurs et des boss inflexibles assureront une action intense dans le Mode Histoire (1-2 joueurs), le Mode Arcade (1-4 joueurs) et le Mode Défi (1 joueur), tandis que des paramètres de difficulté et des avantages proposeront des options aux joueurs de tous niveaux.

Le gameplay intemporel est revigoré pour l’époque moderne à travers des graphismes détaillés et bourrés d’effets, un casting de doubleurs spectaculaire (dont Steve Blum pour la voix de Bill Rizer, Alejandro Saab pour la voix de Lance Bean, Angelita Esperanza pour la voix d’Ariana et Kira Buckland pour la voix de Lucia) ainsi qu’une bande originale explosive. En plus de la bande-son principale composée par Yuko Komiyama et Norihiko Hibino, les joueurs peuvent débloquer plusieurs pistes alternatives, dont un « Retro Remix » de musiques Contra classiques par des artistes tels que RichaadEB, Alex Moukala, Jemy Hiiragi, Banjoguy Ollie et Eirik Suhrke ainsi que des artistes de BraveWave, dont Tim McCord (également membre d’Evanescence).

La version numérique de Contra: Operation Galuga est disponible aujourd’hui, et une édition physique sortira le 26 avril dans les régions EMEA

Contra, est désormais disponible en version numérique sur Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et PC via Steam.