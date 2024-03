Découvrez davantage sur Multiversus dans un nouveau trailer

Partager Facebook

Warner Bros. Games a annoncé que MultiVersus, le jeu de combat de plateforme gratuit mettant en scène un casting de personnages emblématiques, sortira officiellement le 28 mai 2024.

​Découvrez-en davantage au travers de ce trailer mettant en scène Tony Huynh, Directeur du jeu et co-fondateur de Player First Games.

Le jeu sera disponible en téléchargement gratuit sur les consoles PlayStation 5 et PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC (Steam et Epic Games Store) avec une prise en charge totale du cross-play et de la cross-progression. ​