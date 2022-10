Coup de projecteur sur la personnalisation dans Need for Speed Unbound

Dans Need for Speed Unbound, les joueurs disposent de plus de 10 000 options de personnalisation pour leur voiture (habillages, jantes, etc.). Ces derniers peuvent explorer de nouvelles formes d’expression personnelle grâce aux effets de pilotage, aux échantillons audios personnalisés et aux graffitis qui explosent à l’écran en un festival d’effets sonores et visuels lorsqu’ils réalisent des sauts, des dérapages et des drifts dans les rues de la ville.

Vous en vouliez plus, on vous en donne plus !

Plus de jantes. Plus de motifs. Plus de courses. Plus de customisation. Plus que des machines. #needforspeed https://t.co/ggkYZeR2IR — EA France (@EAFrance) October 25, 2022

Les nouvelles vidéos de gameplay sur le post ci-dessus permettent de découvrir les nombreux moyens disponibles pour personnaliser sa voiture dans Need for Speed Unbound :

Voitures légendaires : L’expression de personnalisation la plus poussée de l’histoire de Need for Speed. Les voitures légendaires sont des modèles uniques dotés de kits de carrosserie exceptionnels qui modifient leur silhouette et attirent tous les regards.

L’expression de personnalisation la plus poussée de l’histoire de Need for Speed. Les voitures légendaires sont des modèles uniques dotés de kits de carrosserie exceptionnels qui modifient leur silhouette et attirent tous les regards. Jantes flambant neuves : Réglez votre voiture avec de nouveaux modèles et de nouvelles variantes de turbofans pour donner plus de personnalité à votre voiture.

Réglez votre voiture avec de nouveaux modèles et de nouvelles variantes de turbofans pour donner plus de personnalité à votre voiture. Des stickers qui claquent : Décorez votre voiture avec les stickers du nouvel éditeur d’habillage, où vous retrouverez du contenu créé par des pionniers de la mode, des incontournables de la culture automobile, de nouvelles polices de caractères, du street art pur jus et plus encore.

Décorez votre voiture avec les stickers du nouvel éditeur d’habillage, où vous retrouverez du contenu créé par des pionniers de la mode, des incontournables de la culture automobile, de nouvelles polices de caractères, du street art pur jus et plus encore. Décorations époustouflantes : Faites sauter les pare-chocs pour créer un look agressif et impressionner la concurrence.

Conçu pour la nouvelle génération de plateformes, Need for Speed Unbound sera le premier épisode de la série en résolution 4K à 60 FPS à sa sortie sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC le 2 décembre 2022.