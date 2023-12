Coup d’œil sur le casque gaming sans-fil Sony Inzone H5

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Lancée l’année passée, la nouvelle marque Inzone de Sony consacrée aux périphériques PC et PlayStation renouvelle une partie de sa gamme avec la récente sortie du casque gaming supra-auriculaire H5. Rappelons que la marque Inzone a été développée en collaboration avec le club de sport électronique britannique Fnatic.

Connexion sans fil via un dongle USB A.

Digne remplaçant du casque H7 en tenant compte de ses performances, le casque Inzone H5 délaisse le Bluetooth pour une connexion sans-fil via un dongle USB A sans-fil de 2,4 GHz, avec un algorithme à faible latence qui ne souffre d’aucune coupure et doté d’un commutateur qui vous permet de basculer entre votre PC et votre PlayStation 4 ou 5. Et bonne nouvelle, puisque le H5 est cette fois-ci doté d’une prise Jack nous permettant d’utiliser le H5 en filaire. Cela peut être intéressant si vous avez par exemple oublié de recharger le produit.

Beau, léger et robuste.

Construit avec un plastique recyclé, mais d’une robustesse et d’une excellente finition habituelles à marque Sony, le H5 dévoile un design tout en rondeur des plus agréable, relativement proche du H7 et des casques de la marque Inzone. Disponible en noir ou en blanc, le H5 se démarque toutefois du H7 par son poids plume qui affiche 260 grammes au compteur (NDLR: 70 grammes de moins que le H7). L’arceau et les oreillettes sont recouverts d’un tissu léger et bénéficient d’un généreux rembourrage de mousse à mémoire de forme offrant un confort absolu. D’autant plus que l’arceau, moins large que pour le H7, demeure souple et délaisse les crans de verrouillage de position pour un système d’ajustement plus libre. Un système qui ne plaira pas à tout le monde, mais qui permet au casque de mieux s’adapter à la morphologie de son utilisateur et de diminuer la pression du casque. Quant aux oreillettes, intégrant des diaphragmes de 40 mm, Sony s’est orienté pour ce modèle sur un système d’attache en fourche qui améliore aussi le niveau d’ajustement sur les deux axes. La possibilité de faire pivoter les oreillettes sur 90° pour déposer votre casque à plat est toujours de la partie et bienvenue. L’oreillette droite accueille le bouton d’alimentation et de balance de jeu à chat vocal et la gauche, la contestable molette de réglage du volume.

En termes d’ergonomie et de confort, rien à redire, le H5 est exemplaire et vous ne le sentirez presque plus sur votre tête lors de vos longues sessions de jeu vidéo.

Du côté du microphone, rien de neuf. Ce dernier est monté sur une perche ajustable. La fonction flip to mute qui permet de mettre le son en sourdine lorsque la perche est relevée est toujours disponible.

Une prestation sonore convaincante



À propos de la qualité et de l’expérience sonores, ce casque gamer s’en sort avec les honneurs pour sa catégorie et offre une fois encore un rapport qualité-prix exemplaire. Avec les réglages de bases, l’ensemble des aigus et des médiums est fidèlement restitué que cela soit lors d’une partie de jeu vidéo ou lors de l’écoute musicale simple. Mais le spectre sonore souffre un peu dans les graves contrairement au H7 qui avait un peu plus de punch. Rien de catastrophique puisque vous pouvez bien entendu faire vos propres réglages via le programme INZONE Hub que vous pouvez télécharger pour votre PC ici.





Le programme INZONE Hub



INZONE Hub, qui n’a pas véritablement évolué depuis l’année passée, donne accès aux différents réglages comme le profil sonore où l’on retrouve entre autres l’égaliseur à 10 bandes ou encore la possibilité de gérer le volume du microphone. C’est aussi à partir d’INZONE Hub que vous activez le 360 Spatial Sound for Gaming, le son spatial qui permet une immersion encore plus réelle dans l’action du jeu et qui permet également aux graves de retrouver des couleurs. C’est incontestablement une technologie qui enrichit l’expérience de jeu. Il faudra toutefois passer par l’application 360 Spatial Sound Personnalizer sur votre smartphone pour adapter le champ sonore sur mesure. Tous vos réglages peuvent ensuite être appliqués à chaque jeu. Un gain de temps et de confort appréciables.





Un microphone intégré qui fait bien le job



Quant au microphone intégré, Sony a fait des efforts considérables par rapport au H7 qui souffrait d’une captation de voix moyenne. Ici, tout est plus clair et le H5 bénéfice d’un très d’une très bonne réduction de bruit qui vous isole des bruits extérieurs et vous permet d’oublier le monde qui vous entoure.



Une autonomie revue à la baisse



En termes d’autonomie, le H5 affiche 30 heures d’utilisation pour une batterie pleine contre 40 heures pour le H7. Certes, l’autonomie de la batterie est plus faible, mais permet au H5 d’être moins lourd à porter. Un compromis logique qui ne pénalise en rien votre expérience bien au contraire. De plus, en cas d’extrême urgence, il vous reste soit la possibilité de passer en filaire ou de bénéficier de la charge rapide que proposer maintenant Sony pour ces produits. En gros, avec un charge de 10 minutes, vous engrangez 3 heures d’autonomie en plus.



Conclusion



Ce casque gamer sans-fil Inzone H5 est vendu au prix conseillé de CHF 149.-. C’est nettement moins cher que le H7 et positionne le H5 dans un rapport qualité-prix concurrentiel. Bénéficiant d’un algorithme à faible latence, très agréable à porter, arborant un beau design, doté d’un son équilibré malgré une faiblesse dans les basses et profitant de toute la technologie de Sony , le H5 est un casque gaming pour PC et PlayStation avec qui il faudra compter pour les mois à venir.

Note : 4 / 5