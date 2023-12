Saint de cœur et d’esprit : ULTROS sortira le 13 février 2024

Partager Facebook

Le studio indépendant Hadoque dévoile la date de sortie d’ULTROS : le Metroidvania kaléidoscopique sortira le 13 février 2024 sur PlayStation 5, PlayStation 4 et PC (via Steam et Epic Games Store).

C’est par le biais de cette nouvelle bande-annonce éclatante que les aventuriers et aventurières en herbe sont invités à faire le plein de séquences de jeu inédites. Découvrez notamment la mécanique d’extraction, nécessaire pour débloquer les pouvoirs qui vous aideront à explorer l’univers coloré et fascinant d’ULTROS, ainsi que de nouveaux environnements et décors peuplés d’autochtones mystérieux. Plongez dans les profondeurs insoupçonnées de cet utérus géant et cosmique à la dérive, que l’on nomme le Sarcophage.

ULTROS est un platformer mystique orienté action qui vous projette dans un monde galactique complètement décalé. Développé par Hadoque, il offre un tas de compétences à maîtriser pour équilibrer le cycle de la vie et de la mort, dans un monde extraterrestre enchanteur et déroutant.

Trouvez votre équilibre intérieur avec ULTROS dès le 13 février 2024 sur PlayStation 5, PlayStation 4 et PC (via Steam et Epic Games Store).