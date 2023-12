Le jeu de puzzles Islands of Insight sera lancé en février 2024

Les joueurs pourront explorer pleinement les îles en février 2024, lors du lancement du jeu sur PC. Islands of Insight est actuellement disponible pour être ajouté aux listes de souhaits sur Steam.

Pour les amateurs de casse-tête qui ne peuvent pas attendre février, ils peuvent avoir un aperçu d’Islands of Insight en jouant à la démo gratuite, disponible dès maintenant sur Steam.

« Dire que nous sommes tous de grands amateurs de puzzles chez Lunarch Studios est un euphémisme », ajoute Elyot Grant, PDG et directeur du jeu. « De nombreux concepteurs sont crédités dans ce projet, et ce sont les meilleurs parmi les meilleurs – des champions olympiques de mathématiques, des titulaires de doctorats et des légendes de la communauté. Nous avons créé des milliers de puzzles différents, de types très variés. C’est une collection d’une qualité étonnamment élevée, allant du niveau débutant absolu à des niveaux plus ardus. Il y en a pour tous les goûts ! »