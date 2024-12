Coup d’œil sur les casques sans fil Sony LinkBuds Fit

Partager Facebook

La marque Sony commercialise depuis le mois d’octobre des nouveaux produits de sa gamme LinkBuds, en l’occurrence deux casques, le LinkBuds Fit (casque intra-auriculaire) et le LinkBuds Open (casque au design circulaire ouvert), ainsi qu’une enceinte portative LinkBuds qui fonctionne en harmonie avec ces nouveaux écouteurs (nous y reviendrons dans une autre présentation).

À propos des nouveaux casques sans fil, dignes héritiers des LinkBuds S et LinkBuds sortis chez nous en 2022, ils s’orientent, mais pas seulement, vers des utilisateurs actifs qui souhaitent écouter de la musique lors de leur entraînement dans des conditions optimales.

Les LinkBuds Fit, des écouteurs compacts et confortables

Nous nous sommes concentrés sur les casques de milieu de gamme intra-auriculaires LinkBuds Fit qui se distinguent par un design innovant, un confort d’utilisation au top et une expérience d’immersion audio des plus satisfaisantes.

Les LinkBuds Fit évoluent vers plus de légèreté (10,2 gr la paire) et un design plus compact que son prédécesseur. Les écouteurs Dynamic Driver X de 8,4 mm reposent sur un châssis en plastique léger à la forme ergonomique qui s’adapte parfaitement à l’oreille permettant une bonne tenue sans pression excessive. De plus, ils sont disponibles en plusieurs coloris, mais aussi avec divers embouts en silicone peu rigides qui permettent à chaque oreille de trouver chaussure à son pied.

La puce V2 pour convaincre !

Les LinkBuds Fit intègrent le processeur V2. Comme pour le modèle haut de gamme WF-1000XM5, avec qui ce modèle partage plusieurs éléments, cette puce offre une réduction de bruit des plus efficaces s’adaptant en temps réel aux bruits ambiants. Elles parviennent à gommer avec aisance tous ces bruits de fond qu’offrent la rue, un bus public ou encore un gymnase, permettant ainsi une immersion dans son contenu très intéressante. Toutefois, rien à faire contre des bruits très prononcés, comme lors d’un match sportif ou durant un concert. Ne soyons donc pas plus royalistes que le roi et apprécions la puce V2 à sa juste valeur, surtout au vu du rapport qualité-prix de ces écouteurs.

De nombreuses fonctionnalités.

Les LinkBuds Fit offrent plusieurs fonctionnalités comme nous a habitué Sony. Le Mode Ambiant permet, à ceux qui le souhaitent, de se « reconnecter à la réalité » en désactivant la réduction de bruit. Chaque oreillette est dotée d’une surface tactile sensitive qui permet d’accéder à diverses commandes tactiles (parcourir ces titres et podcasts en avant ou en arrière, gérer le volume sonore, etc) qui vous permettent de naviguer dans vos contenus musicaux et/ou de gérer vos appels sans devoir sortir son smartphone. Celles-ci sont intuitives et réactives, mais peuvent devenir inaccessibles si vous portez des gants par exemple. Mais pour remédier à cet éventuel souci, Sony inclut ici l’option Wide Area Tap, qui permet de profiter de ces commandes tactiles en tapant avec votre doigt à proximité de votre oreille en lieu et place de la surface tactile.

Connectivité et qualité audio

Les LinkBuds Fit proposent le Bluetooth 5.3 pour la connectivité, mais aussi la norme Bluetooth LE Audio pour recevoir le codec LC3. La prise en charge des codecs SBC, AAC et LDAC sont bien entendu de la partie. La connexion multipoint à deux appareils aussi. La connectivité se fait aisément et très rapidement, rien à redire.

En matière de qualité sonore, les Sony LinkBuds Fit ne déçoivent pas. Ils offrent un son clair et équilibré, avec des basses profondes et des aigus précis. Grâce à la technologie de traitement audio de Sony, les utilisateurs peuvent profiter d’une expérience d’écoute riche, que ce soit pour écouter de la musique et des podcasts. Vous pouvez d’ailleurs faire divers réglages sur la fameuse application Sony Sound Connect. Le kit main libre, quant à lui, demeure par contre assez perfectible. En effet, la réduction de bruit ne parvient pas, ici, à vous isoler convenablement du bruit ambiant et il est, comme à l’accoutumé, préférable de reprendre vos appels directement depuis votre téléphone.

Mais encore …

Quant à l’autonomie des écouteurs, elle n’est pas folichonne par rapport à la concurrence. Comptez pour une charge complète environ six heures d’autonomie avec la réduction de bruit et un usage assez intensif et rajoutez deux heures pour un usage intensif sans la réduction de bruit active. C’est honorable, mais Sony peut faire mieux.

On n’oubliera pas de vous dire que les LinkBuds Fit sont certifiés IPX4. Une norme efficace contre certaines éclaboussures ou des gouttes de transpiration, mais qui naturellement perd quasiment toute son efficacité sous une pluie abondante.

En résumé, les Sony LinkBuds Fit sont des écouteurs sans fil qui allient confort, qualité audio et fonctionnalités pratiques. Que vous soyez en train de faire du sport, de travailler ou simplement de vous détendre, ces écouteurs s’adaptent à vos besoins. Leur design ergonomique et leur performance audio en font un excellent choix pour ceux qui recherchent des écouteurs polyvalents et fiables. Les LinkBuds Fit sont vendus à CHF 199.- prix catalogue.

Note : 4 / 5