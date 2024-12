Google présente Gemini 2.0 et Deep Research, le nouvel assistant de recherche IA de Gemini

Partager Facebook

Avec Gemini 2.0, Google a lancé aujourd’hui la prochaine ère des grands modèles linguistiques. Le premier modèle de cette nouvelle ère est une version expérimentale de Gemini 2.0 Flash. Les utilisateurs de Gemini Advanced bénéficient également désormais de Deep Research, le nouvel assistant de recherche IA de Gemini.

Aujourd’hui, Google a présenté Gemini 2.0. Avec Gemini 2.0, Google lance la prochaine ère des grands modèles linguistiques. Le modèle le plus puissant à ce jour est équipé de nouvelles avancées en matière de multimodalité, telles que la sortie d’image et audio native. À partir de maintenant, les utilisateurs Gemini du monde entier peuvent accéder à une version 2.0 Flash Experimental optimisée pour le chat en la sélectionnant dans la liste déroulante des modèles.

Gemini 2.0 Flash s’appuie sur le succès de 1.5 Flash, avec des performances accumulées et des temps de réponse toujours aussi rapides. 2.0 Flash surpasse même 1.5 Pro dans les benchmarks clés, en allant deux fois plus vite. 2.0 Flash est également doté de nouvelles fonctionnalités. En plus de la prise en charge des entrées multimodales telles que les images, la vidéo et l’audio, 2.0 Flash peut maintenant générer nativement des sorties multimodales, comme des images associées au texte et à l’audio multilingue par synthèse vocale ( TTS) orientable.

Gemini 2.0 Flash est disponible dès à présent en tant que modèle expérimental pour les développeurs via l’API Gemini dans Google AI Studio et Vertex AI , avec une entrée multimodale, une sortie texte et une synthèse vocale, ainsi qu’une génération d’images en mode natif pour les partenaires ayant bénéficié d’un accès anticipé. La disponibilité générale suivra en janvier, ainsi que d’autres tailles de modèles.

Pour plus d’informations sur Gemini 2.0, voir le billet de blog « Présentation de Gemini 2.0 : notre nouveau modèle d’IA pour l’ère agentique ».

Deep Research, le nouvel assistant de recherche IA de Gemini

Outre Gemini 2.0, Google a également lancé aujourd’hui Deep Research. Disponible dès maintenant dans Gemini Advanced, la nouvelle fonctionnalité utilise l’IA pour parcourir des sujets complexes et à l’affichage des conclusions dans un rapport complet et facile à lire. Deep Research est un aperçu de la façon dont Gemini s’améliore pour effectuer des tâches complexes et gagner du temps.

Avec Deep Research, Google a développé un nouveau système d’agent qui utilise l’expertise de Google en recherche d’informations pertinentes sur le Web pour orienter la navigation et les recherches de Gemini. Ceci, combiné aux fonctionnalités de raisonnement avancées de Gemini et à la fenêtre de contexte de pointe d’un million de jetons , permet de créer des rapports complets avec des informations faciles à lire.

Pour plus d’informations sur Deep Research, voir le billet de blog « Essayez Deep Research et notre nouveau modèle expérimental dans Gemini, votre assistant IA ».