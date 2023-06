Coupe du Monde Féminine de Football – La mise à jour EA SPORTS FIFA 23 est disponible

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

La Coupe du Monde Féminine de la FIFA en Australie et Nouvelle-Zélande 2023, disponible dès maintenant pour les joueurs d’EA SPORTS FIFA 23 sans frais supplémentaires. Participez à l’expérience EA SPORTS FIFA Coupe du Monde Féminine la plus immersive de tous les temps et choisissez de vivre le tournoi à travers les yeux d’une joueuse vedette de l’une des 32 équipes nationales qualifiées dans le tout nouveau mode de jeu Menez Votre Equipe, aux côtés du retour des modes Compétition et Coup d’envoi.

Menez Votre Equipe invite les joueurs à tracer leur propre chemin pour décrocher le trophée de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023 en se mettant dans la peau d’une joueuse vedette de n’importe quelle équipe nationale, ou en utilisant un avatar créé sur mesure. Que vous deveniez une héroïne nationale avec la joueuse de votre choix ou que vous jouiez avec toute l’équipe nationale, la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023 d’EA SPORTS vous permettra de poursuivre votre rêve de victoire comme jamais auparavant.

La mise à jour EA SPORTS FIFA Coupe du Monde Féminine 2023 voit également le retour du mode compétition solo, avec une prise en charge du mode multijoueur coopératif en local, invitant les joueurs à choisir parmi l’une des 32 nations qualifiées et à passer par les phases de groupe à élimination directe. En mode Coup d’envoi, les fans peuvent participer à un match avec des amis localement ou contre l’IA en sélectionnant deux équipes qui s’affronteront dans un match de phase de groupes ou à élimination directe.

​​

​Sur le terrain, les joueuses feront l’expérience d’une authenticité inégalée dans le jeu qui reflètera le tournoi de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Australie et Nouvelle-Zélande 2023, avec les 32 nations qualifiées, des habillages de stade personnalisés, des cinématiques, des présentations de match et des commentaires dédiés.

​​

​Après avoir correctement prédit les vainqueurs des quatre derniers tournois de la Coupe du Monde Masculine de la FIFA, dont la Coupe du Monde de la FIFA 2022, EA SPORTS™ a révélé sa prédiction officielle selon laquelle les États-Unis remporteraient la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023, battant l’Allemagne en finale . EA SPORTS a utilisé le mode Tournoi et a simulé les 64 matchs.

EA SPORTS FIFA 23 est disponible sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC, PS4 et Xbox One.