HARRY POTTER : La Magie Émerge est disponible dans le monde entier

Codéveloppé et coédité par Warner Bros. Games et NetEase Games, Harry Potter : La Magie Émerge est la dernière sortie de Portkey Games, le label dédié à la création de nouvelles expériences mobiles et vidéoludiques inspirées du monde des sorciers, plaçant le joueur au centre de sa propre aventure.

Harry Potter : La Magie Émerge, est un jeu de cartes à collectionner immersif (CCG) et de duel massivement multijoueur (MMO) gratuit avec des éléments de jeu de rôle stratégique (RPG) prenant place dans le monde des sorciers. 10 ans après la bataille de Poudlard, les sorcières et les sorciers vont reprendre les cours et découvrir une nouvelle intrigue passionnante, mettant en vedette des visages familiers de la série originale et de nouveaux personnages. ​

Leur progression passera par l’apprentissage de nouveaux sorts pouvant être lancés sous forme de cartes. Il faudra accumuler des connaissances magiques pour maîtriser ces sorts, concevoir des stratégies uniques et former des combinaisons gagnantes pour tirer le meilleur parti des cartes disponibles. Au programme, des épreuves de plus en plus difficiles et des duels contre d’autres adeptes de la magie tout au long du périple.

Découvrez le quotidien des élèves de Poudlard : créez votre personnage, obtenez votre baguette, participez à l’emblématique cérémonie du Choixpeau ou survolez l’école sur votre balai, les activités ne manquent pas à Poudlard. En tant qu’étudiant de première année, vous devrez suivre des cours de sortilèges, de défense contre les Forces du Mal, de soins des créatures magiques, mais aussi d’histoire de la magie et de divination. Chacune de ces matières propose ses propres activités et récompenses. ​

Étoffez votre livre de sorts : plus de 70 sortilèges et invocations aux effets uniques seront disponibles au lancement. À vous d'en tirer le meilleur parti pour créer la combinaison qui vous convient. Dégâts, contrôle, soutien ou protection, explorez la magie comme bon vous semble. Votre arsenal magique contient aussi des échos, qui vous accorderont de puissants bonus, caractéristiques ou compétences passives. Vos cartes Compagnon vous permettront de faire appel à de redoutables alliés, comme Hermione Granger ou Rubeus Hagrid pour vous épauler dans les combats.

Un monde immersif et massivement multijoueur : rejoignez un club, sympathisez avec d'autres élèves et participez à des activités spéciales. Prenez soin d'un œuf de dragon ou affrontez de redoutables créatures lors de raids. Vous pourrez aussi inviter vos amis à participer à des mini jeux, faire des rencontres surprenantes au Chemin de Traverse, suivre les cours avec vos camarades et bien plus encore.

Une intrigue inédite : découvrez une nouvelle intrigue passionnante, mettant en vedette des visages familiers de la série originale et de nouveaux personnages dans l'univers « Harry Potter ». Chaque année à Poudlard apportera de nouvelles possibilités et des aventures différentes à découvrir.

Club de duel : Affrontez d'autres sorciers et sorcières lors de combats amicaux en temps réel et faites-vous une place au classement en remportant des duels. Participez à des matchs 1v1 ou 2v2 et à des modes de jeu spéciaux à durée limitée.

Forêt Interdite : aventurez-vous dans la Forêt Interdite avec ou sans vos camarades et surmontez des défis de plus en plus coriaces pour obtenir d'incroyables récompenses. Prudence cependant, car vous y croiserez aussi bien des centaures, des acromantules, des licornes, et bien d'autres créatures magiques.

Le jeu est disponible dès maintenant sur l’App Store iPhone, et Google Play sur Android.