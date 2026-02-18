« Coutures » au cinéma !

A Paris, dans le tumulte de la Fashion Week, Maxine, une réalisatrice américaine apprend une nouvelle qui va bouleverser sa vie. Elle croise alors le chemin d’Ada, une jeune mannequin sud‐soudanaise ayant quitté son pays, et Angèle, une maquilleuse française aspirant à une autre vie. Entre ces trois femmes aux horizons pourtant si différents se tisse une solidarité insoupçonnée. Sous le vernis glamour se révèle une forme de révolte silencieuse : celle de femmes qui recousent, chacune à leur manière, les fils de leur propre histoire.

Bien que se déroulant lors d’une fashion week, le film n’aborde pas tant le monde de la mode. Il s’attache bien plutôt à suivre le parcours de trois femmes en proie à l’adversité. Le personnage d’Angelina Jolie, sans doute le plus attachant, doit faire face à l’annonce d’un diagnostic de cancer. On y suit avec émotion les différentes étapes du déni à un début d’acceptation. A la superficialité du monde de la mode s’oppose la profondeur des sentiments des personnages en proie aux doutes et à l’incertitude.

Coutures

Un film de Alice Winocur

Avec Angelina Jolie, Ella Rumpf, Anyier Anei

Distributeur : Pathé Distribution

Durée : 107 minutes

Age légal : 12 ans

Age suggéré : 14 ans

Date de sortie : mercredi 18 février 2026

