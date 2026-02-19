Google lance le Pixel 10a: plus d’IA, recharge plus rapide et design durable

Le design du Pixel 10a se caractérise par une façade arrière complètement plate. Le bloc caméra parfaitement intégré dans le boîtier permet de glisser facilement le smartphone dans la poche et de le poser bien à plat sur n’importe quelle surface.



Développé dans une optique de durabilité, le Pixel 10a contient plus de matériaux recyclés que n’importe quel Pixel précédent de la série A. Du cobalt, du cuivre, de l’or et du tungstène recyclés sont utilisés pour la première fois. Le cadre satiné est composé à 100% d’aluminium recyclé et la façade arrière à 81% de plastique recyclé.



Le Pixel 10a est proposé dans une palette de couleurs revisitée: Lavande, Rouge Framboise, Brume et Noir Volcanique.



Robuste, résistant et durable

L’indice IP68 de résistance à l’eau et à la poussière et les matériaux particulièrement résistants du Pixel 10a en font le smartphone le plus robuste de la série A à ce jour.



L’écran Corning® Gorilla® Glass 7i offre une meilleure résistance aux rayures et aux chutes. L’écran Actua 6,3 pouces est en outre 11% plus lumineux que celui du Pixel 9a, garantissant des photos et ses vidéos éclatantes même en plein soleil.



En matière d’autonomie, le Pixel 10a repousse également les limites: il se recharge plus rapidement que son prédécesseur et offre plus de 30 heures d’autonomie, et même jusqu’à 120 heures avec l’ultra économiseur de batterie. Le Pixel 10a bénéficie en outre de sept ans de mises à jour du système d’exploitation, de sécurité et des fonctionnalités Pixel.



L’un des meilleurs appareils photo de sa gamme de prix

Le Pixel 10a dispose de l’un des meilleurs appareils photo de sa gamme de prix. Il est équipé d’une double caméra arrière performante comprenant un objectif principal de 48 mégapixels et un objectif ultra grand-angle de 13 mégapixels. Le macrofocus garantit des gros plans d’une netteté exceptionnelle, et le mode Vision de nuit offre des résultats convaincants en cas de faible luminosité.



La série A intègre par ailleurs pour la première fois quelques-unes des fonctions photo les plus prisées:



● Grâce à la fonctionnalité Meilleure prise automatique, tout le monde est à son avantage sur les photos de groupe. Avec un seul déclencheur, Pixel analyse plusieurs prises de vue et capture automatiquement le meilleur instant.



● Coach photo utilise des modèles Gemini pour fournir des instructions détaillées sur l’éclairage et la composition de l’image. La qualité des clichés est ainsi améliorée et le savoir-faire photographique se développe.



La fonctionnalité «M’ajouter» est idéale pour les photos de groupe. Toute la famille ou le groupe d’amis figure ainsi sur le cliché, y compris la personne qui prend la photo. La nouvelle compatibilité AirDrop® de Quick Share permet en outre de partager des photos, quel que soit l’appareil utilisé.



La puissance de l’IA grâce à Google Tensor G4

La puce Google Tensor G4 a été conçue sur mesure pour optimiser les performances du Pixel 10a. Elle offre un accès complet à Gemini, l’assistant IA personnel de Google. Les utilisatrices et utilisateurs peuvent par exemple mener des conversations naturelles et interactives avec Gemini Live ou réinventer des photos de manière créative avec Nano Banana, les fusionner ou en modifier le style.



D’autres fonctionnalités basées sur l’IA comme Entourer pour chercher permettent d’explorer les informations à l’écran en entourant, en touchant ou en sélectionnant le contenu pour en savoir plus.



Précommander dès maintenant: le Pixel 10a à partir de CHF 499

Le Pixel 10a sera disponible dès le 5 mars dans le Google Store ainsi que chez Swisscom, Salt, Mobilezone et Digitec à partir de CHF 499.-