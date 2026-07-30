De nouvelles informations sur la partie 1 du pass d’extension de Pokémon Pokopia : Fonds-Bulleux

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La partie 1 du pass d’extension de Pokémon Pokopia sort le 5 août sur console Nintendo Switch 2. Une nouvelle bande-annonce a été publiée pour l’occasion, dévoilant les belles surprises que contient la partie 1, ainsi que de futurs éléments compris dans la partie 2.

Dans la partie 1, les joueurs et joueuses pourront s’immerger dans une nouvelle ville sous-marine nommée Fonds-Bulleux. Dans cet environnement aquatique, il leur sera possible de faire pousser des pastèques avec l’aide précieuse des Pokémon spécialisés en arrosage. Quant aux Pokémon spécialisés en électrification, leur compétence sera utile pour faire fonctionner des machines à bulles ou encore allumer des lampadaires. D’autres surprises restent à découvrir : encore plus de Pokémon, des tenues inédites, une capacité Surf améliorée, ainsi qu’une nouvelle boisson, les smoothies.

​Au fond de la mer se trouve un trou noir, point d’entrée des abysses. Celles et ceux qui s’aventurent dans ce lieu sombre aux côtés de Pokémon pourront l’explorer en suivant les coraux lumineux.

​À Fonds-Bulleux, la construction prend de l’ampleur grâce aux blocs flottants, qui donnent vie à des bâtiments uniquement réalisables dans l’eau, flottant à différents niveaux sous la surface de la mer. Il sera d’ailleurs possible de construire un sous-marin Sharpedo, un endroit idéal pour établir sa cachette secrète.

La partie 2 du pass d’extension payant de Pokémon Pokopia contiendra une nouvelle fonctionnalité

Dans la partie 2 du contenu téléchargeable payant, dont la sortie est prévue fin 2026, Métamorph et les Pokémon pourront porter des accessoires. Cette partie contiendra également de nouveaux meubles et davantage de Pokémon.

Mise à jour logicielle gratuite (version 2.0.0) de Pokémon Pokopia

À compter du 5 août, toutes les personnes qui possèdent Pokémon Pokopia pourront apprendre la capacité Plongée auprès de Manaphy dans le cadre d’une mise à jour logicielle gratuite (version 2.0.0). Une fois cette capacité apprise, les joueurs et joueuses pourront nager aux côtés des Pokémon de type Eau et construire des structures immergées.