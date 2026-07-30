Les Nécrons sont de retour sur Kronus dans Dawn of War IV

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Deep Silver viennent de dévoiler le troisième des quatre trailers dédiés aux différentes factions de Warhammer 40,000 : Dawn of War IV ! Celui-ci annonce le réveil des Nécrons et leur style de jeu méthodique, axé autour d’une conquête implacable et d’une domination progressive du champ de bataille.

Anciens. Immortels. Imparables.

Pendant leur reconquête de Kronus, les Nécrons étendent leur territoire pour récolter des ressources sur tout le champ de bataille, restaurent d’anciennes structures en activant leur Matrice d’Énergie et font ainsi progressivement pencher la balance en leur faveur. Au cœur de leur empire en pleine expansion se dresse la Citadelle Tombale, qui sert également de centre de production des unités.

À la tête de leurs forces, deux commandants extrêmement puissants : le Chronomancien Thothmek, qui manipule le temps pour semer le chaos chez ses ennemis et accélérer la réanimation des Nécrons, et Ahmnok, ancien souverain de Kronus, entièrement consumé par la soif d’anéantir toute forme de vie.

Avec leurs légions capables de se réparer d’elles-mêmes, les constructions Nécrons sont indestructibles et les technologies ancestrales déforment l’espace et le temps. Ils ne s’adaptent pas à la guerre, ils la dépassent.

Dawn of War IV est à portée de main

Warhammer 40,000 : Dawn of War IV sera disponible le 17 septembre 2026, et dès le 14 septembre pour les propriétaires de l’édition Commander. Les deux éditions sont disponibles en précommande dès maintenant avec une réduction de 10%.

La première année comprendra des mises à jour gratuites, incluant : le retour du mode Croisade, de nouvelles cartes, de nouveaux modes, de nouveaux commandants et l’éditeur de missions, ainsi que deux extensions majeures qui approfondiront le conflit sur Kronus et introduiront une nouvelle faction jouable.