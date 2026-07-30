Project Motor Racing se met à jour et annonce le pack Aussie Rivals

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La mise à jour 2.1 apporte des améliorations majeures au niveau du contenu, de la physique, des courses en ligne, de l’immersion, de la présentation et des courses au coude à coude.

En plus du nouveau contenu gratuit, les joueurs peuvent s’attendre à une refonte complète des classes GT4 et GT3, au déploiement progressif de la fonctionnalité « Join-in-Progress », à la phase d’Alpha de la prise en charge sur triple écran, à de nouvelles améliorations pour la VR sur PC, en amont de la sortie prévue à la fin de l’été, à des collisions optimisées, à un nouveau système de notification lors de la participation à des parties classées, ainsi qu’à des améliorations graphiques dans l’ensemble du jeu.

Le pack gratuit Aussie Rivals apporte l’une des rivalités les plus iconiques des voitures de tourisme dans Project Motor Racing : Holden contre Ford.

Le pack inclut la Holden Commodore VF de 2013 ainsi qu’une version totalement retravaillée de la Ford Falcon FG de 2013, apportant aux joueurs deux icones V8 de la voiture de tourisme conçues pour une conduite agressive sur les vibreurs, une tenue de route typique de la propulsion arrière et une course sans concession.

Refonte de la maniabilité et de la physique des catégories GT4 et GT3

Sous la houlette du nouveau directeur de la compétition (CCO), Aris Vasilakos, la mise à jour 2.1 propose une refonte complète, voiture par voiture, des catégories GT4 et GT3, en partant des roues, grâce à l’utilisation de nouvelles données fournies par les constructeurs et à une refonte totale de la simulation des pneus, afin d’améliorer les sensations de conduite, le comportement des pneus et l’authenticité des catégories.

Nouvelles améliorations de qualité de vie avec la mise à jour 2.1

Système pour rejoindre une partie en cours : les joueurs peuvent maintenant rejoindre une course en ligne après qu’elle a démarré, rendant plus facile les connections avec leurs amis, leurs communautés, leurs ligues et leurs courses publiques sans avoir à attendre le prochain départ.

Notifications lorsque les joueurs rejoignent les parties classées : ceux qui s’inscrivent pour rejoindre une partie classée n’ont plus besoin de rester dans l’écran d’enregistrement lors de l’attente. Une fois enregistrés, ils peuvent retourner dans d’autres zones du jeu. Lorsque la partie classée est prête, ils reçoivent une notification leur permettant de rejoindre directement la partie.

Immersion et prise en charge des écrans

Prise en charge sur triple écran rentre en phase d’Alpha. L’une des fonctionnalités les plus demandées pour Project Motor Racing arrive pour les pilotes fans de simulation.

arrive pour les pilotes fans de simulation. Paramètres d’interface pour VR disponible en jeu maintenant (sur PC).

Courses, matériel et améliorations graphiques

Amélioration des courses au coude à coude. Les collisions et la stabilité du multijoueur ont été optimisés pour rendre les courses roues dans roues plus réalistes.

TRUEFORCE a été activé sur toutes les plateformes.

Un long chemin depuis la sortie du jeu

« Les joueurs ont enchaîné les tours de piste, nous ont fait part de leurs retours et nous ont poussés à améliorer PMR », a déclaré Kevin Boland, PDG de Straight4 Studios. « La mise à jour 2.1 est le résultat de ce processus : une refonte majeure des modes GT4 et GT3, des courses plus fluides, un meilleur déroulement en ligne, des fonctionnalités d’immersion renforcées, ainsi que le pack gratuit Aussie Rivals, offert en guise de remerciement à notre communauté qui continue d’inspirer et de façonner Project Motor Racing ».

Project Motor Racing est disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S.