Crusader Kings III: Royal Court est désormais disponible

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

À la cour, seigneurs et dames pourront discuter des affaires d’État, exposer leurs œuvres d’art et autres objets de renom, et émerveiller leurs visiteurs. Royal Court est la première extension majeure de Crusader Kings III.

Les joueurs pourront décorer leur cour avec des œuvres d’art et des reliques, qu’elles aient été dérobées à l’ennemi ou héritées de génération en génération. Ils pourront également écouter les doléances de leurs sujets et rassembler des courtisans pour se faire une réputation.

Chaque joueur pourra par ailleurs déclencher des bouleversements culturels et sociétaux au sein de son royaume, que ce soit pour assouvir ses propres ambitions ou pour créer un empire multiculturel. Il arrive parfois que les vieux adages ne suffisent plus à régler les problèmes du monde moderne.

La salle du trône – Une représentation visuelle de la cour qui reflètera la majesté et le prestige accumulés par la dynastie du joueur. Seuls les rois et les empereurs disposent d’une cour, il faudra donc gravir les échelons pour en profiter.

– Une représentation visuelle de la cour qui reflètera la majesté et le prestige accumulés par la dynastie du joueur. Seuls les rois et les empereurs disposent d’une cour, il faudra donc gravir les échelons pour en profiter. Siéger à la cour – Vassaux et courtisans viendront quérir l’aide de leur seigneur pour régler leurs problèmes ou pour solliciter un jugement.

– Vassaux et courtisans viendront quérir l’aide de leur seigneur pour régler leurs problèmes ou pour solliciter un jugement. Une cour grandiose – De magnifiques ornements et de la nourriture à foison : de quoi susciter jalousie chez les rivaux du seigneurs et admiration chez ses invités de marque.

– De magnifiques ornements et de la nourriture à foison : de quoi susciter jalousie chez les rivaux du seigneurs et admiration chez ses invités de marque. Des sujets inspirés – Les artistes, artisans et penseurs les plus talentueux du monde connu pourront travailler sur de nouveaux projets et enrichir la cour du joueur de trésors et de reliques. Plus le prestige d’une cour sera élevé, plus celle-ci attirera des hôtes de marque.

– Les artistes, artisans et penseurs les plus talentueux du monde connu pourront travailler sur de nouveaux projets et enrichir la cour du joueur de trésors et de reliques. Plus le prestige d’une cour sera élevé, plus celle-ci attirera des hôtes de marque. Des artefacts – Ces œuvres pourront ensuite être exposées à la cour et transmises de génération en génération. Tous les artefacts pourront être dérobés pendant les conflits armés pour enrichir le trésor de guerre du royaume.

– Ces œuvres pourront ensuite être exposées à la cour et transmises de génération en génération. Tous les artefacts pourront être dérobés pendant les conflits armés pour enrichir le trésor de guerre du royaume. Des culture hybrides – Le brassage des populations sur de larges zones géographiques contribuera à créer une nouvelle manière de vivre au sein de royaumes multiculturels.

– Le brassage des populations sur de larges zones géographiques contribuera à créer une nouvelle manière de vivre au sein de royaumes multiculturels. Adopter une nouvelle culture – Il sera parfois nécessaire d’essayer quelque chose de nouveau pour assouvir ses ambitions.

Comme toujours, la sortie de cette extension s’accompagne d’une importante mise à jour gratuite pour l’ensemble des joueurs de Crusader Kings III. Celle-ci vient enrichir le système de culture du jeu, et ajoute également des positions mineures à la cour, un système d’inventaire pour armes et armures, et un nouvel outil pour personnaliser son blason.

Crusader Kings III: Royal Court est désormais disponible au prix de 29,99 euros.