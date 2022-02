Partager Facebook

La bande-son de Chorus est désormais disponible sur plus de 35 plateformes de streaming musical, dont Apple Music, Spotify, Amazon Music et YouTube, proposant ainsi 26 créations immersives issues du jeu.

Le compositeur Pedro Macedo Camacho a travaillé en étroite collaboration avec Philipp Muckenfuss, directeur audio chez Deep Silver FISHLABS, afin de produire plus de 180 minutes de musique. Pendant presque deux ans, la bande originale du jeu a été composée au fur et à mesure que le jeu se développait, de l’étape des storyboard jusqu’aux derniers ajouts au développement.

Jouissant d’une formation classique, Pedro créa sa première composition musicale à seulement dix ans. Depuis, il a notamment travaillé sur la bande-son de A Vampyre Story, Civilization 5, Witcher 3, Star Citizen, Wolfenstein II: The New Colossus et World of Warcraft: Shadowlands.

La bande-son envoutante de Chorus, composée entièrement à distance, est un véritable projet mondial grâce à l’investissement de Pedro au Portugal en tant que compositeur principal, du vocaliste principal Úyanga Bold aux Etats-Unis (mais originaire de Mongolie), d’Alex Pfeffer en Allemagne qui était responsable des musiques additionnelles, de l’orchestre bulgare et enfin du directeur audio allemand, chez Deep Silver FISHLABS.

Liste des musiques de Chorus :