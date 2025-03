Cupra: Deux fauves qui partagent le même ADN

Partager Facebook

Alors que les CUPRA Leon VZ et Leon VZ TCR s’affrontent pour la première fois sur le circuit de Barcelona-Catalunya à Montmeló, l’esprit de compétition si caractéristique de CUPRA devient encore plus évident. « La CUPRA Leon VZ bénéficie de toutes les caractéristiques nécessaires en termes de puissance, de châssis, de dynamisme et, bien entendu, de design pour servir de base à un modèle de course tel que la CUPRA Leon VZ TCR », déclare Xavi Serra, Directeur de CUPRA Racing. Ce dernier nous explique le lien entre ces deux modèles, qui partagent un ADN commun.

Une impulsion commune. Le moteur est l’un des éléments dont l’équipe responsable du développement du modèle de compétition est la plus fière. Il équipe d’ailleurs les deux voitures. « La CUPRA Leon VZ TCR bénéficie du moteur EA888 de 2,0L, le même qui équipe le modèle de série. Nous ne l’avons pas ouvert ni même modifié de quelque manière que ce soit. Seule la puissance est différente avec 340ch pour la TCR contre 333ch sur la Leon VZ Sportstourer de série* et 300ch sur la Leon VZ 5D, grâce à l’ajustement de certains paramètres dans le logiciel de l’unité de contrôle du moteur. De quoi conférer un sentiment de confiance à nos clients, tant sur les circuits que sur la route », déclare Xavi.

Un nouveau langage stylistique. Le design fait également le lien entre les deux modèles. En effet, tous deux s’inscrivent dans l’évolution du nouveau langage stylistique de la marque. Ainsi, la voiture de course arbore le nouveau look de CUPRA tant au niveau de la signature

lumineuse distinctive avec ses trois triangles, que dans l’ensemble du design extérieur. Celui-ci a simplement été adapté aux besoins de la compétition. « Le design du modèle de série est d’ores et déjà parfaitement adapté à une voiture de course car il est extrêmement sportif. Les principales différences sont essentiellement structurelles. La version TCR affiche des dimensions plus importantes, en étant à la fois plus longue et plus large. Elle est également rabaissée, mais nous avons utilisé le même châssis que la voiture de série », explique le Directeur de CUPRA Racing. En revanche, l’habitacle est complètement différent car il a fallu réduire le poids de la voiture. Pour ce faire, les éléments inutiles tels que les sièges, à l’exception de celui du pilote bien sûr, ont été supprimés. Dans le même temps, il a fallu ajouter tous les éléments de sécurité, qui sont indispensables pour répondre aux règlements de la Fédération Internationale.

La sportivité sur route comme sur circuit. Équipées du même moteur, du même châssis et de la même base technique, il reste encore à savoir si elles offrent des sensations de conduite comparables. « Les deux voitures partagent tellement d’éléments, comme par exemple la crémaillère de direction ou encore les essieux avant et arrière… qu’elles affichent un comportement dynamique très similaire. Ensuite, nous avons réalisé des ajustements pour obtenir plus de performances sur circuit, mais les concepts sont fondamentalement les mêmes », ajoute Xavi. Par exemple, la CUPRA Leon VZ Sportstourer 333 ch est équipée du système Torque Splitter. Celui-ci repose sur deux embrayages indépendants à commande électrohydraulique, afin de garantir une plus grande agilité dans les conditions les plus difficiles.

Conçue pour décrocher des podiums. La saison dernière, la CUPRA Leon VZ TCR a aidé ses équipes à remporter plusieurs championnats. En 2025, elle se prépare à une nouvelle année de succès et s’apprête à faire ses débuts à l’IMSA Michelin Pilot Challenge et au TCR China Touring Car Championship. Les connaissances acquises tant sur circuit que pendant le développement du modèle de série sont partagées entre les deux versions : « Il s’agit d’un développement commun ; nous échangeons des informations au fur et à mesure de nos retours d’expérience. De cette façon, il est possible de bénéficier du meilleur des deux mondes », conclut Xavi Serra.