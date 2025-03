Recherche Google: lancement d’AI Overviews en Suisse

Partager Facebook

On a parfois besoin d’une réponse rapide, mais le temps manque pour rassembler toutes les informations. La recherche Google peut y remédier grâce aux aperçus basés sur l’IA. Dès aujourd’hui, la fonction «AI Overview» est également disponible en Suisse – en allemand, français, italien et anglais.

Grâce à AI Overviews, effectuer une recherche Google devient encore plus simple. Cette fonction permet de formuler très facilement de nouvelles questions, de trouver rapidement les réponses souhaitées et de découvrir des sites web pertinents.

L’expérience le montre clairement: là où elle est déjà en place, la fonctionnalité AI Overview a permis à la recherche Google d’être plus utilisée que jamais et d’augmenter la satisfaction des utilisatrices et utilisateurs quant aux résultats de recherche. Grâce aux aperçus basés sur l’IA, les internautes consultent une plus grande variété de sites Internet pour obtenir de l’aide sur des questions plus complexes. On constate en outre que les liens contenus dans les aperçus génèrent davantage de clics que si la page avait été affichée comme un résultat de recherche web classique. En outre, cette fonctionnalité offre de nouvelles possibilités d’interagir avec les éditeurs, les entreprises et les créateurs de contenus.

La fonction AI Overview est disponible dès à présent en Suisse en allemand, français, italien et anglais, uniquement pour les utilisatrices et utilisateurs connectés âgés de 18 ans et plus. Elle est également disponible dans les pays européens suivants: