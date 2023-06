Cyberpunk 2077: Phantom Liberty arrive en septembre

Partager Facebook

Dans Phantom Liberty, les joueurs et joueuses reprennent le rôle de V, cyberpunk disponible à l’embauche, dans une nouvelle mission pour sauver la Présidente des Nouveaux États-Unis d’Amérique après le crash de sa navette orbitale dans le quartier le plus mortel de Night City — Dogtown. S’ensuit la plongée dans une histoire complexe d’espionnage et d’intrigue politique qui rassemble les plus hauts échelons du pouvoir et le monde brutal des mercenaires du marché noir. Les enjeux sont immenses, tout comme la récompense — votre survie même.

L’extension complète de Cyberpunk 2077 offre une brutale aventure d’espionnage à retrouver dans un tout nouvel environnement. Au fil de cette histoire inédite, les joueurs et joueuses vont rencontrer et collaborer avec de nouveaux personnages, dont l’agent infiltré du FIA Solomon Reed, joué par Idris Elba. Keanu Reeves est de retour avec son rôle du rockeur rebelle Johnny Silverhand. L’extension propose également une variété de contenus additionnels, dont de nouvelles quêtes, missions et types de missions ; de nouveaux véhicules, technologies, équipements et armes ; un tout nouvel arbre de compétence Relic pour davantage de liberté dans le style de jeu, et plus encore.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty arrive sur Xbox Series X|S, PlayStation 5, et PC (GOG, Steam, Epic Games Store) le 26 septembre 2023. Les précommandes de l’extension sont maintenant disponibles sur toutes les plateformes, dont un lot Cyberpunk 2077 & Phantom Liberty qui contient à la fois l’extension et le jeu de base, celui-ci étant nécessaire pour jouer à Phantom Liberty.