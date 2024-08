CYGNI: All Guns Blazing est désormais disponible

Partager Facebook

Pour célébrer la sortie du jeu, une nouvelle bande-annonce de lancement met en avant les principales fonctionnalités que les fans pourront découvrir dans CYGNI: All Guns Blazing, dont les combats intenses, la personnalisation des armes, la coopération locale, et plus encore !

En amont du lancement, Konami Digital Entertainment B.V. et KeelWorks ont publié des vidéos « making of » offrant aux fans un aperçu du parcours de KeelWorks, de ses débuts en tant que petite équipe passionnée de jeux vidéo à la signature de son partenariat avec KONAMI et la création de CYGNI: All Guns Blazing. Les trois épisodes sont disponibles ci-dessous :