Le nouvel aspirateur robot de Samsung avec nettoyage à la vapeur disponible dans les magasins suisses

Annoncé durant le CES, l’aspirateur robot doté d’une intelligence artificielle (IA) est disponible dès aujourd’hui dans les magasins suisses. Le Samsung Bespoke Jet Bot Combo™ combine un aspirateur et une serpillière, offrant ainsi une expérience de nettoyage optimisée grâce à des fonctions avancées d’IA et de nettoyage à la vapeur.

« Nous sommes convaincus que le Bespoke Jet Combo™ rendra l’expérience utilisateur encore plus agréable grâce à de nouvelles fonctions innovantes, telles que la reconnaissance d’objets AI par capteur 3D et le nettoyage humide intégré pour la première fois dans un robot aspirateur Samsung », déclare Marco Herdle, Head of Home Appliance chez Samsung Suisse.

Une puissance intelligente et une hygiène maximale grâce à une série de nouvelles fonctions basées sur l’IA

La reconnaissance d’objets via l’IA améliorée du Bespoke Jet Bot Combo™ est une évolution de la technologie introduite pour la première fois avec le Bespoke Jet Bot AI+. Avec le soutien d’une caméra RGB, la reconnaissance d’objets AI élargit le nombre d’objets que le robot aspirateur peut reconnaître et permet une conduite plus précise grâce au capteur 3D utilisé. En outre, le capteur 3D peut créer un plan numérique de la surface habitable et le convertir en une carte virtuelle en 3D avec tous les appareils et les meubles. Cette visualisation peut être consultée dans l’application SmartThings1 afin de suivre les mouvements de l’appareil ou de définir des zones de nettoyage. Grâce à SmartThings, le Bespoke Jet Bot Combo™ peut également être contrôlé à distance.

Une autre amélioration apportée par la reconnaissance d’objets par l’IA est la reconnaissance de l’espace et des taches. Elle détermine et catégorise les zones cartographiées telles que le salon et la cuisine et suggèreautomatiquement la création de « no-go zones » pour s’assurer que le robot aspirateur évite certaines zones, comme la véranda. Lorsque le Bespoke Jet Bot Combo détecte une tache, il retourne à sa station de nettoyage, la Clean Station™ Steam Plus, afin de chauffer les tampons d’essuyage qui servent au nettoyage humide avec de la vapeur à haute température et de l’eau, avant de retourner à la tache. Grâce à ses tampons d’essuyage puissants, il peut frotter même les taches les plus tenaces. Il en résulte un nettoyage autonome qui nécessite moins d’interventions de l’utilisateur dans différents environnements.

En outre, la fonction AI Floor Detect+ permet au modèle de reconnaître le type de sol pour un meilleur nettoyage. La fonction fait la différence entre les sols durs et les moquettes et augmente automatiquement la puissance d’aspiration, en fonction de la poussière en profondeur dans les moquettes. De plus, cette fonction évite que les tapis ne soient mouillés et souillés par des tampons de nettoyage sales. Lorsque le Bespoke Jet Bot Combo™ détecte un tapis, il décide de soulever les patins ou de les retirer de la station de nettoyage.

Avec Samsung Knox, le logiciel et les données utilisateur du Bespoke Jet Bot Combo™ sont protégés.

Station de nettoyage avec nettoyage à la vapeur pour un entretien simple et hygiénique des tampons d’essuyage

Une fois le nettoyage terminé, l’aspirateur retourne à sa Clean Station™ Steam Plus, une station d’accueil au design élégant pour le robot aspirateur. Celle-ci vide alors automatiquement et de manière hygiénique le réservoir de l’aspirateur. Cela évite que la saleté, la poussière et les cheveux ne soient remis en suspension dans l’air lors du vidage. La Clean Station™ Steam Plus est également équipée d’un réservoir d’eau fraîche et d’un réservoir d’eau sale, ainsi que d’une fonction de nettoyage supplémentaire à l’aide de vapeur et d’eau. La Clean Station™ Steam Plus offre un système de nettoyage global des tampons d’essuyage en 3 étapes, y compris le séchage à air chaud. Après avoir lavé les disques d’essuyage avec de l’eau chaude chauffée par de la vapeur à haute température, la station de nettoyage pulvérise de la vapeur sur les disques d’essuyage afin d’éviter les odeurs et de permettre un entretien hygiénique.

Disponibilité et prix

Le Bespoke Jet Bot Combo™ AI Steam+ (VR9700), qui dispose d’un capteur 3D et d’une caméra RGB, y compris la fonction Home Monitoring, est disponible dès aujourd’hui dans le commerce suisse au prix de 1’499 CHF (prix de vente conseillé).



Le Bespoke Jet Bot Combo™ Steam+ (VR9600) est disponible dès aujourd’hui dans le commerce suisse au prix de 1’299 CHF (prix de vente conseillé).