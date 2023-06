DARKSWORD: BATTLE ETERNITY est disponible sur le Meta Quest Store

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Le studio spécialisé dans la réalité virtuelle, Com2uS ROCA, lance aujourd’hui son action-RPG VR DARKSWORD: BATTLE ETERNITY sur le Meta Quest Store. Enfilez l’armure de Blackwolf, un général déchu qui souhaite débarrasser la planète de la malédiction de la Darksword, dans ce jeu d’action dark fantasy à couper le souffle. Développez votre propre style de combat, exploitez les faiblesses des ennemis et récupérez du matériel pour créer les armes les plus puissantes, seul en mode scénario ou à plusieurs en coopération dans des modes dédiés.

Développé sur une version custom de l’Unreal Engine, DARKSWORD: BATTLE ETERNITY est une véritable vitrine technologique pour la VR. Le jeu s’adresse à la fois aux joueurs et joueuses chevronnés de la réalité virtuelle, et aux nouveaux et nouvelles venus, en minimisant l’effet de cinétose tout en préservant les aspects essentiels des combats saisissants en VR.