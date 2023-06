Partager Facebook

Dans le pack d’extension Les Sims 4 Vie au ranch, les joueurs peuvent explorer un lieu rustique et créer leur vie idéale dans un ranch : que ce soit dans une grange remplie d’animaux ou une cabane paisible dans la prairie, chaque moment sera à coup sûr authentique et mémorable.

le pack d’extension Les Sims 4 Vie au ranch, sera disponible le 20 juillet sur PC via EA app, Mac via Origin, Epic Games Store et Steam, et sur les consoles PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X|S et Xbox One.