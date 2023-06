Date de sortie et une démo jouable pour Might & Magic: Clash of Heroes – Definitive Edition

le RPG légendaire débarquera le 20 juillet prochain sur PC via Steam, PlayStation 4 et Nintendo Switch au prix de 17,99 €. (Re)découvrez cette aventure hors du commun entre le 19 et le 26 juin : une démo jouable sera disponible sur PC dans le cadre du Steam Next Fest. Ajoutez-le à votre Liste de Souhaits et téléchargez la démo ici.

Cette nouvelle bande-annonce offre un aperçu de ce qui vous attend au Steam Next Fest, à partir de lundi. Ce magnifique trailer revient sur les principales mécaniques du jeu, tout en introduisant les bases du scénario de cette licence adorée des fans aux nouveaux venus :

Téléchargez la démo pendant le Steam Next Fest pour vous allier à l’un des cinq héros et diriger son armée surpuissante dans une multitude de modes multijoueur. Prouvez votre valeur sur le champ de bataille aux côtés de :