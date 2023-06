Persona 5 Tactica : un nouveau spin-off

Partager Facebook

Les Phantom Thieves vont faire leur retour dans Persona 5 Tactica.

Le studio japonais Atlus présente l’histoire de Persona 5 Tactica :

À l’approche de leur diplôme, les membres des Phantom Thieves se retrouvent au Café Leblanc par une journée enneigée. Soudain, le monde tremble et quelque chose d’inhabituel se produit. Une étrange lumière s’est mise à jaillir des portes du café. En ouvrant prudemment les portes, le groupe découvre un monde nouveau, jamais vu auparavant. Dans une ville rappelant l’Europe médiévale, Joker et sa bande sont attaqués par un mystérieux groupe armé. Alors qu’ils courent à leur perte, ils sont sauvés par une personne répondant au nom de “Elle la révolutionnaire”. En échange de leur sauvetage, elle leur demande de l’aider dans ses efforts de “révolution”.

Interprétée par la comédienne Rie Takahashi, “Elle la révolutionnaire” est une jeune fille qui sauve Joker et les Phantom Thieves lorsqu’ils s’aventurent dans le nouveau monde de Persona 5 Tactica. Elle n’est pas très douée pour les détails et a tendance à agir sans trop réfléchir. Mais c’est grâce à cette capacité d’action et à sa personnalité joyeuse et pleine d’entrain qu’elle réussit à gagner la confiance des autres, ce qui fait d’elle le leader de la “révolution”. Afin d’accomplir cette révolution, elle tente de conclure un accord avec les Voleurs Fantômes pour qu’ils l’aident.

Persona 5 Tactica sera disponible le 17 novembre prochain sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Nintendo Switch et PC (Steam/Microsoft Store).

En plus de renverser les ennemis avec de puissantes Persona ainsi qu’un large éventail d’armes, Persona 5 Tactica introduit la nouvelle attaque TRIBANGLE. Celle-ci consiste à choisir un groupe de trois personnes parmi les membres des Phantom Thieves et “Elle la révolutionnaire” puis d’utiliser “1MORE” en plein combat pour effectuer une action supplémentaire après avoir terrassé un ennemi afin de finir par l’achever avec “TRIBANGLE” qui se déclenche lorsque trois personnages entourent l’adversaire.