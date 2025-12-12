Date de sortie pour LEGO Batman : L’Héritage du Chevalier Noir

cedric 12 décembre 2025

Lors de l’annonce faite pendant les Game Awards, le public a pu découvrir un tout nouveau trailer offrant un premier aperçu du gameplay dynamique de plusieurs personnages jouables et de super-vilains DC.

​Aux côtés du Chevalier Noir pour sauver Gotham City, on retrouve Robin avec son fidèle lance-grappin, Nightwing et son bâton de combat, Batgirl et son piratarang polyvalent, et Catwoman avec son fouet emblématique et son fidèle chaton – tous dotés de capacités uniques, d’arbres de progression, de combos et de gadgets. 

​Le trailer a également révélé de nouveaux super-vilains DC que les joueurs affronteront, tels que Double-FacePoison IvyFirefly et Mr. Freeze, ainsi que d’autres membres des Lascars, comme le Joker, le PingouinRa’s al Ghul et Bane. De plus, les fans peuvent apercevoir l’emblématique Batmobile de Batman : la série animée et la Batmoto des films The Dark Knight et The Dark Knight Rises, qui pourront être utilisés pour parcourir le monde ouvert du jeu. 

LEGO Batman : L’Héritage du Chevalier Noir sortira dans le monde entier le 29 mai 2026 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC (Steam et Epic Games Store).

