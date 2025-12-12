Date de sortie pour LEGO Batman : L’Héritage du Chevalier Noir

Partager Facebook

Lors de l’annonce faite pendant les Game Awards, le public a pu découvrir un tout nouveau trailer offrant un premier aperçu du gameplay dynamique de plusieurs personnages jouables et de super-vilains DC.

​Aux côtés du Chevalier Noir pour sauver Gotham City, on retrouve Robin avec son fidèle lance-grappin, Nightwing et son bâton de combat, Batgirl et son piratarang polyvalent, et Catwoman avec son fouet emblématique et son fidèle chaton – tous dotés de capacités uniques, d’arbres de progression, de combos et de gadgets.

​

​Le trailer a également révélé de nouveaux super-vilains DC que les joueurs affronteront, tels que Double-Face, Poison Ivy, Firefly et Mr. Freeze, ainsi que d’autres membres des Lascars, comme le Joker, le Pingouin, Ra’s al Ghul et Bane. De plus, les fans peuvent apercevoir l’emblématique Batmobile de Batman : la série animée et la Batmoto des films The Dark Knight et The Dark Knight Rises, qui pourront être utilisés pour parcourir le monde ouvert du jeu.

LEGO Batman : L’Héritage du Chevalier Noir sortira dans le monde entier le 29 mai 2026 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC (Steam et Epic Games Store).