Ankama fête ses 25 ans avec une expo au Festival international du film d’animation d’Annecy et sa Convention à Paris.

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Et si l’exception culturelle française nous venait du Nord? La société Ankama, longtemps cantonnée par le grand public à son jeu en ligne cultissime DOFUS (114 millions de comptes créés à date) ou encore WAKFU (diffusé sur France Télévisions) a construit l’un des rares univers transmédia français : le Krosmoz, décliné en jeux vidéo, séries animées, longs métrages, BD, mangas, webtoon ou encore édition en France et à l’international.

À l’aube de ses 25 ans, la société a bâti un programme estival digne des plus grands avec :

Une grande exposition à la Cité internationale du cinéma d’animation d’Annecy, du 19 juin 2026 au 31 janvier 2027. Au programme: expositions, projections, avant-premières et rencontres inédites.

Informations pratiques ici et billetterie ouverte dès le 16 juin 2026.

Une grande Convention de 4 000 m², du 9 au 12 juillet avec conférence, concert et animations à Japan Expo.

Pour plus d’informations, cliquez ici.



En vingt-cinq ans, Ankama a suivi une trajectoire rare dans la création française : celle d’un studio indépendant, né loin de Paris, qui a construit un univers épico-burlesque à la croisée du jeu vidéo, de l’animation et de la culture populaire, sans jamais perdre son identité.

Le fondateur de la société Anthony Roux / ToT, fondateur et directeur créatif d’Ankama de s’enthousiasmer :

« Ces 25 ans sont avant tout l’occasion de remercier celles et ceux qui nous accompagnent depuis le début : nos joueuses et joueurs, nos lectrices et lecteurs et toutes les communautés qui font vivre nos univers. Certains ont découvert DOFUS adolescents ; aujourd’hui, ils sont parents et transmettent à leur tour nos personnages, nos histoires et nos valeurs aux nouvelles générations. Nous sommes fiers de cet héritage qui traverse les frontières et les âges. Cet été sera un moment important pour nous retrouver, mais aussi pour ouvrir le prochain chapitre, avec de nouveaux projets que nous avons hâte de partager avec le public. »