Crushed In Time s’échappe du futur

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La comédie d’aventure Crushed In Time est disponible sur PC via Steam. Initialement prévu pour 9202, ce cocktail élastique de pointage et de cliquage a profité d’une erreur administrative dans le continuum espace-temps pour prendre quelques centaines de siècles d’avance.

Spin-off de la série aux millions d’exemplaires vendus There is No Game, Crushed In Time est un point-and-click rigolo qui parle de jeu vidéo, de voyage dans le temps mais aussi du chaos du développement du jeu en lui-même. Sherlock Holmes et le Dr Watson sont à la baguette de cette enquête bizarre où il convient de tirer, pousser et étirer le monde dans tous les sens pour trouver des indices, résoudre des énigmes et probablement martyriser quelques lois de la physique en chemin.

Panique au studio !

Alors que le tout dernier jeu vidéo Sherlock Holmes et Dr Watson vient de sortir, un de ses personnages manque à l’appel. Après une apparition remarquée dans le non-jeu There is No Game: Wrong Dimension, les deux fieffés filous sont cette fois de retour dans leur propre aventure.

Toujours aussi gauche et incompétent, le duo doit résoudre un grand mystère qui transcende les frontières spatio-temporelles de leur monde. Mais il n’y parviendront jamais sans votre aide ! Voyagez au cœur même de la création du jeu et explorez les différentes étapes de son développement pour dénouer les fils de cette bien étrange affaire.

Au programme :

Redécouvrez Sherlock Holmes, le Dr Watson ainsi qu’une ribambelle de nouveaux personnages attachants ;

Des dialogues enregistrés par de vrais humains, garantis 100 % de chair et d’os, sans OGM ni additif ;

Une histoire de voyage dans le temps très méta qui vous propulse aux travers des différentes étapes de son propre développement ;

Pleins de blagues et de surprises (et sûrement aussi quelques bugs) ;

Un point-and-click qui sort des sentiers battus, avec un gameplay fun et élastique ;

Des énigmes qui nécessitent jusqu’à trois neurones (au-delà, impossible de suivre pour nous) ;

Des graphismes sublimes en 2D. Euh non, en 3D. Attends, c’est quoi déjà ?

Les oracles prédisaient l’inverse. Les bookmakers n’y croyaient pas. La communauté scientifique avait pourtant démontré que c’était impossible… et Crushed In Time est quand même disponible sur PC via Steam. Retrouvez Sherlock Holmes et le Docteur Watson pour une nouvelle enquête pleine de mystères qui manipule le concept même de réalité et se moque (gentiment) du développement de jeux vidéo. Attention, il est fort probable au final que le cours du temps se trouve dans un état légèrement dégradé par rapport à celui dans lequel vous l’avez trouvé en arrivant.