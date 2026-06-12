ProbablyMonsters programme la sortie de Crimson Moon et celle de Nekome: Nazi Hunter

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Suite aux premières présentations manette en main lors des Summer Game Fest Play Days, ProbablyMonsters, un studio de jeux vidéo indépendant spécialisé dans la création de propriétés intellectuelles originales grâce à un modèle de développement adaptatif, a confirmé aujourd’hui que Crimson Moon sortira en septembre 2026, tandis que Nekome: Nazi Hunter arrivera début 2027. Bien que distincts par leur ton et leur gameplay, ces deux titres reflètent l’approche de ProbablyMonsters consistant à créer des jeux AA avec une sensibilité AAA, en mettant l’accent sur une présentation cinématographique, la construction d’univers immersifs et des expériences de jeu profondément travaillées.

Prévu pour septembre 2026, Crimson Moon est un jeu de rôle et d’action inspiré de la Haute Renaissance et de l’art gothique, qui propose des missions intenses et rejouables. Les joueur·euses incarnent des Nephilim, de puissants êtres angéliques, et se fraient un chemin à travers la ville assiégée de Gildenarch. Le système de combat du jeu allie précision chirurgicale et progression très poussée des personnages. Crimson Moon est conçu pour s’adapter à tous les styles de jeu : les loups solitaires profiteront d’une expérience solo satisfaisante, tandis que le mode coopératif transformera chaque rencontre en une véritable bataille qui demandera de la force et de la résilience. Les joueur·euses peuvent inviter un·e ami·e à se joindre au combat pour débloquer des synergies dévastatrices qui amplifient les capacités de leur Nephilim. Le mode coopératif renforce l’intensité et la stratégie sans ralentir le rythme : chaque rencontre devient plus grandiose et plus intense.

Nekome: Nazi Hunter, dont la sortie est prévue pour début 2027, est une histoire originale dans le cadre de la Seconde Guerre mondiale. Son protagoniste s’appelle Vano Nastasu : c’est un soldat solitaire et extrêmement déterminé. Ce jeu d’action en solo prend place au début de l’année 1941 et transporte les joueur·euses de New York jusqu’à l’Europe sous occupation nazie. Au fil d’une longue quête de vengeance, Vano traque les Hyènes de Hitler, une bande de soldats nazis qui a brutalement assassiné sa famille. Les joueur·euses s’aventurent au cœur du territoire ennemi pour repérer des itinéraires, planifier leurs assauts et frapper avec précision. Pour l’emporter, il faudra à la fois faire preuve de discrétion et prendre part à des combats rapprochés sanglants.

Le développement du jeu est piloté par Jeronimo Barrera, un vétéran de l’industrie épaulé par une équipe de développeurs talentueux ainsi que des partenaires externes.

Il est désormais possible de mettre Crimson Moon et Nekome: Nazi Hunter en liste de souhaits sur PC via Steam ou l’Epic Games Store, ainsi que sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S.