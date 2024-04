Date et lieu pour les Championnats du Monde 2024

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

The Pokémon Company International a partagé plus d’informations au sujet des Championnats du Monde Pokémon 2024 qui se tiendront à Honolulu à Hawaï cet été. Les fans de Pokémon qui ont participé aux Championnats Internationaux Pokémon d’Europe 2024 (CIE) à Londres le week-end dernier, et celles et ceux qui ont suivi toute l’action grâce à la diffusion en direct officielle Pokémon ont eu le plaisir de découvrir que les Championnats du Monde Pokémon 2024 se tiendront du 16 au 18 août 2024 au Hawai‘i Convention Center d’Honolulu, à Hawaï. L’illustration créée spécialement pour l’évènement a également été révélée, montrant Pikachu et ses amis en train de faire du snorkeling.

Des milliers de Dresseurs et Dresseuses de talent se sont affrontés lors des CIE Pokémon 2024 dans le Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon, les jeux vidéo Pokémon Écarlate et Pokémon Violet, Pokémon GO et Pokémon UNITE. Après trois jours de compétitions intenses, les meilleurs joueurs ont décroché le titre de Champions des Championnats Internationaux Pokémon d’Europe 2024 :

Jeu de Cartes à Collectionner, catégorie junior

1ʳᵉ place : Yohann Cote [CA]

2ᵉ place : Peter Shapkin [UK]

Jeu de Cartes à Collectionner, catégorie senior

1ʳᵉ place : Gabriel Fernadez [BR]

2ᵉ place : Benny Billinger [CA]

Jeu de Cartes à Collectionner, catégorie master

1ʳᵉ place : Tord Reklev [NO]

2ᵉ place : Isaiah Bradner [US]

Jeu vidéo, catégorie junior

1ʳᵉ place : Kevin Han [US]

2ᵉ place : Ismael Hoggui [FR]

Jeu vidéo, catégorie senior

1ʳᵉ place : Benjamin Polster [US]

2ᵉ place : Teddy French [UK]

Jeu vidéo, catégorie master

1ʳᵉ place : Nils Dunlop [SE]

2ᵉ place : Tim Edwards [US]

Pokémon GO :

1ʳᵉ place : Maxwell “MEweedle” Ember [CH]

2ᵉ place : Alexander “Doonebug97” Doone [US]

Pokémon UNITE :

1ʳᵉ place : FUSION [LA-S]

Erick Jean « Zynuz » Bartolo Cotrina

Axel Xavier « Khea » Rivas Pérez

Jose « Anemo » Arias

Jeremy Wilman « Tempo » Rivas Nunura

Jesús « Draken » Vásquez Antaccasa

2ᵉ place : Ks [JP]