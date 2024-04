FLY ME TO THE MOON: la première bande-annonce est disponible

La comédie dramatique vive et élégante FLY ME TO THE MOON, avec Scarlett Johansson et Channing Tatum dans les rôles principaux, a pour toile de fond l’alunissage historique de la fusée Apollo 11 de la NASA. Le film sortira le 10 juillet 2024

Synopsis

FLY ME TO THE MOON, avec Scarlett Johansson et Channing Tatum, est une comédie dramatique vive et élégante qui a pour toile de fond les enjeux importants de l’alunissage historique de la fusée Apollo 11 de la NASA. Engagée pour redorer l’image de l’agence spatiale, Kelly Jones (Johansson), experte en marketing, sème la pagaille et complique encore la tâche déjà difficile de Cole Davis (Tatum), directeur des lancements. Lorsque la Maison-Blanche décide que la mission est trop importante pour échouer, elle est chargée de simuler un faux alunissage en guise de plan de secours. Le compte à rebours commence alors vraiment…