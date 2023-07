DAWNTRAIL : la prochaine extension du célèbre MMORPG Final Fantasy XIV annoncée

Partager Facebook

L’extension a été révélée par le producteur et directeur Naoki Yoshida lors de son discours au Fan Festival 2023 de FINAL FANTASY XIV à Las Vegas, en même temps qu’une nouvelle bande-annonce donnant un avant-goût des aventures à venir, alors que le guerrier de la lumière s’aventurera pour la première fois dans le nouveau monde, Tural.

La nouvelle extension apportera une abondance de nouveaux contenus, notamment une augmentation du plafond de niveau, de nombreux nouveaux métiers, de nouvelles zones étendues, de nouvelles tribus alliées, de nouveaux donjons et de nouveaux contenus de combat de base tels que les FATE, les chasses, les chasses au trésor, les quêtes secondaires, et bien plus encore. Voici quelques-unes des nouveautés que les joueurs peuvent attendre avec impatience :

Voyagez vers le nouveau monde, Tural, et sa capitale, Tuliyollal.

Explorer de nouvelles régions, dont les montagnes d’Urqopacha et la forêt de Yak T’el.

De nouvelles tribus alliées, dont les petits Pelupelu qui portent des masques distinctifs et habitent Urqopacha.

Augmentation du plafond de niveau de 90 à 100

De nombreux nouveaux emplois

Contenu de base pour les batailles, y compris les FATE, les chasses, les chasses au trésor et les quêtes secondaires

Nouveaux donjons

Nouvelles menaces, dont Valigarmanda

Mise à jour de l’assistance en service

Nouveaux équipements et recettes

Nouveau contenu de style de vie étendu

Nouvelles variantes de donjons, raid de l’alliance, raid à 8 joueurs et raid ultime

Mise à jour du JcJ

Mises à jour continues du contenu, y compris une mise à jour pour les mages bleus, des aventures d’Hildibrand incroyablement plus poussées, de nouveaux plans pour les donjons profonds et une mise à jour pour la soucoupe d’or.

En plus de ces fonctionnalités, Dawntrail présentera la première mise à jour graphique du jeu, tant pour les personnages que pour le monde :

Amélioration de l’esthétique de l’ensemble de l’écran

Textures et ombres de meilleure résolution

Amélioration de la qualité des matériaux

Lors de la keynote, il a également été révélé que l’essai gratuit en ligne de FINAL FANTASY XIV serait encore plus étendu lors du patch 6.5. Lors de son lancement, l’essai gratuit encore plus étendu ajoutera tout le contenu de l’extension Stormblood™ (et les mises à jour jusqu’au patch 4.58), y compris les jobs jouables Mage rouge et Samouraï, et permettra aux nouveaux venus de s’aventurer jusqu’au niveau 70 sans limite de temps de jeu.

Lors d’une annonce surprise, Yoshida a été rejoint sur scène pendant la keynote par le CEO de Microsoft Gaming Phil Spencer pour confirmer que la version Xbox tant attendue du MMO acclamé par la critique sera lancée sur Xbox Series X|S au printemps 2024, avec une bêta ouverte débutant pendant la série de Patchs 6.5x. La version exclusivement numérique bénéficiera également de la prise en charge 4K sur Xbox Series X. De plus amples informations seront bientôt révélées, et les détails sont disponibles à l’adresse suivante : https://sqex.to/OR0KZ

Enfin, Yoshida a révélé une collaboration à venir avec Fall Guys, le succès de la course d’obstacles de Mediatonic. Le « Warriors of Light Fame Pass » sera disponible dans Fall Guys le 22 août 2023, et une nouvelle attraction Gold Saucer inspirée de Fall Guys arrivera dans FINAL FANTASY XIV Online dans le cadre de la série de patchs 6.5x. Pour plus d’informations sur cette collaboration, rendez-vous sur le site : https://sqex.to/qSFeH