Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Avec « Chambre 505 », Viveca Sten, star du polar suédois, nous livre le troisième épisode d’une série commencée il y a deux ans avec « Une écharpe dans la neige » suivi des « Ombres des vallées ». On y retrouve l’inspectrice Hanna Ahlander, qui en pince pour son coéquipier Daniel Lindskog. Ce dernier traverse une crise de couple depuis la naissance d’un bébé et suit une psychothérapie pour lutter contre ses accès de violence.

L’intrigue se déroule dans la station de ski de Are. Quelques jours avant le week-end de Pâques, alors que les touristes affluent, un crime d’une sauvagerie inouïe est commis dans l’hôtel de luxe de la station. La victime est Charlotte Wretlind, une redoutable femme d’affaires qui s’apprêtait à annoncer à la presse la démolition de l’hôtel de luxe de Storlien, désormais abandonné. L’ambitieuse quinquagénaire, retrouvée poignardée dans sa suite, comptait nombre d’ennemis. Parmi eux un élu véreux ayant accordé un permis de construire douteux, un concurrent ou encore un investisseur récalcitrant. A moins que le crime ne trouve son origine dans un sombre passé. A la manière de Camilla Läckberg, Viveca Sten insère dans l’intrigue principale des chapitres se déroulant au début des années 70 et mettant en scène une femme de chambre.

Viveca Sten signe un page turner au suspens implacable. On y retrouve tous les ingrédients qui ont fait le succès de l’autrice : des personnages attachants dont on suit la vie privée d’enquête en enquêtes, des chapitres courts, une écriture fluide et une course contre la montre effrénée pur tenter d’arrêter le tueur avant qu’il ne fasse d’autres victimes.