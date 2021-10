DC super chien les aventures de KRYPTO et ACE, révélé au DC Kids FanDome

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Outright Games, le principal éditeur mondial de divertissement interactif familial dévoile aujourd’hui le tout premier aperçu du jeu vidéo DC SUPER CHIEN LES AVENTURES DE KRYPTO ET ACE lors du DC Kids FanDome. Le jeu vidéo, inspiré du film Warner Bros prévu dans les salles de cinéma en été 2022, est sous licence Warner Bros. DC SUPER CHIEN LES AVENTURES DE KRYPTO ET ACE sera disponible sur PlayStation®, Xbox, Nintendo Switch, et PC Digital en 2022.

Dans DC KRYPTO SUPER CHIEN LES AVENTURES DE KRYPTO ET ACE, les joueurs incarneront les supers-animaux, Krypto le super-chien et Ace le bat-chien afin de protéger les animaux de Métropolis d’une nouvelle menace imminente. Les joueurs pourront survoler la ville en incarnant Krypto et Ace, dans ce jeu d’action en 3D et sauver la ville de la menace grâce à leurs capacités uniques et puissantes.