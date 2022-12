DC’s Justice league : Chaos Cosmique disponible en mars 2023

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Conçu pour toute la famille, le jeu vous invite à incarner Batman, Superman ou Wonder Woman pour affronter le chaotique Mr Mxyzptlk. Capable de manipuler l’espace-temps et doté d’un sens de l’humour bien particulier, le terrible lutin de la 5e dimension compte parmi les plus puissants super-vilains de l’univers DC. Cette fois, Mr Mxyzptlk a invoqué Starro le conquérant pour occuper la Justice League pendant qu’il s’auto-investit maire de Happy Harbor.

Depuis sa première apparition dans le n° 28 de The Brave and the Bold en 1960, Starro le conquérant est de retour pour semer la terreur dans la ville en prenant possession de l’esprit de ses habitants. Pour le vaincre, vous devrez accomplir de périlleuses missions et terrasser des hordes d’ennemis en utilisant au mieux les pouvoirs de chaque super-héros (vision laser et super-souffle de Superman, lasso de vérité de Wonder Woman, etc.) pour restaurer la paix. Courez, volez et bondissez dans les rues de Happy Harbor pour résoudre des énigmes et personnalisez vos super-héros DC en débloquant des tenues et des améliorations spéciales. Au cours de cette aventure en monde ouvert, vous pourrez également interagir avec d’autres membres de la Justice League : Green Lantern, Cyborg, Flash et Aquaman.

DC’s Justice League: Chaos Cosmique propose un hilarant mode coopératif 2 joueurs en local, idéal pour jouer en famille ou entre amis.

DC’s Justice League:Chaos Cosmique sera disponible le 10 mars 2023 sur PlayStation 4®, PlayStation 5®, Nintendo Switch™, Xbox One, Xbox X|S et Steam.