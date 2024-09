De nouveaux éléments de gameplay pour Dynasty Warriors: Origins

Partager Facebook

À l’occasion du Tokyo Game Show 2024, KOEI TECMO et le développeur Omega Force ont dévoilé de nouveaux détails sur les combats de leur jeu d’action DYNASTY WARRIORS: ORIGINS. Durant leur périple au cœur des Trois Royaumes, les joueurs combattront aux cotés de Compagnons et livreront d’intenses affrontements sur les champs de bataille les plus réalistes de l’histoire de la franchise. DYNASTY WARRIORS: ORIGINS, dont la sortie est prévue pour le 17 janvier 2025 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et Windows PC via Steam, promet d’offrir les combats les plus intenses de l’histoire de la franchise.