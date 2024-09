Le Ford Nugget fait ses débuts au Suisse Caravan Salon avec une hybride rechargeable et deux autres nouvelles finitions

Partager Facebook

Version hybride rechargeable*, transmission intégrale en option et nouvelle finition : au Suisse Caravan Salon, Ford Pro présente pour la première fois la nouvelle gamme du Ford Transit Custom Nugget. Outre des technologies modernes et des détails d’équipement polyvalents, une version à empattement allongé complètera à l’avenir l’offre largement remaniée. Elle offre un espace à bord encore plus généreux. Le Suisse Caravan Salon aura lieu cette année du 24 au 28 octobre sur le site de BERNEXPO.

Le nouveau Ford Nugget PHEV sera notamment sous les feux de la rampe sur le stand Ford. Son système de propulsion hybride rechargeable ultramoderne combine un moteur à essence de 2,5 litres avec une batterie haute tension et un moteur électrique, ce qui permet une conduite entièrement électrique sans émissions. Dans la nouvelle finition Active, le Transit Custom Nugget offre un design tout-terrain robuste mais aussi pour la première fois dans l’histoire du modèle une transmission intégrale en option. Les amateurs de camping peuvent ainsi étendre leur rayon d’action à des terrains moins praticables. En outre, une variante du célèbre van à empattement allongé, qui offre encore plus d’espace de rangement dans la penderie agrandie, fêtera sa première suisse.

« Avec notre gamme Transit Custom Nugget, nous établissons de nouveaux standards pour les vans compacts et proposons des solutions qui contribuent à des aventures inoubliables. La nouvelle transmission intégrale assure une meilleure traction sur différents terrains et rend le Nugget attrayant pour les excursions dans la nature enneigée et de longues journées de camping d’hiver », explique Nicolas Pizzuto, Manager Véhicules utilitaires de Ford Suisse.

Propulsion PHEV pour encore plus d’efficacité et de confort de conduite

La propulsion hybride rechargeable du Transit Custom Nugget PHEV est similaire à celle du Ford Kuga PHEV*. Un moteur à essence de 2,5 litres, qui fonctionne selon le principe Atkinson particulièrement efficace, est associé à une batterie de 11,8 kWh et à un moteur électrique, pour une puissance de 171 kW (1233 ch). Outre une montée en puissance souveraine pour une conduite détendue sur de longues distances, le concept de propulsion permet également une conduite purement électrique, par exemple dans les zones vertes urbaines, dans les campings ou dans une nature à protéger.

Au lieu d’un chauffage à combustion conventionnel, le Nugget PHEV adopte un concept qui permet un chauffage électrique lorsque le véhicule est connecté à l’électricité et qu’il mise sur le gaz en cas d’utilisation autonome. La batterie peut être rechargée sur une source de courant alternatif via le câble mode 3 de série ou un câble mode 2 en option.

Finition Active avec transmission intégrale en option

Sur la base de la finition Titanium, le Transit Custom Nugget Active se présente désormais avec un design extérieur particulièrement affirmé et robuste. Il comprend des détails extérieurs en plastique noir, des jantes en alliage de 17 pouces au look exclusif, des feux arrière à LED spécifiques et un module photovoltaïque particulièrement léger et étendu avec une puissance de pointe de 365 watts. À l’intérieur, l’équipement Active séduit par ses atouts comme la climatisation automatique bi-zone de série, les rembourrages de sièges hydrofuges et faciles à nettoyer.

En combinaison avec le moteur diesel EcoBlue de 125 kW (170 ch)*, la transmission intégrale est également disponible en option sur le Transit Custom Nugget. Grâce à une meilleure traction sur les surfaces meubles et glissantes, les amateurs de camping peuvent se rendre dans des lieux et des hébergements plus éloignés. Grâce à une charge remorquée maximale de 2,3 tonnes (1), le van populaire de Ford est aussi idéal pour tracter par exemple un bateau ou des chevaux.

Empattement plus long pour davantage d’espace à bord

Pour encore plus de confort, surtout lors de longs voyages, le Transit Custom Nugget Titanium et Active est désormais également disponible avec un empattement allongé de 40 centimètres par rapport à la variante L1. La variante L2 séduit par un espace de rangement supplémentaire pour les bagages et la penderie intégrée est elle aussi plus spacieuse. Les clients qui aiment camper loin de la civilisation peuvent équiper leur Transit Custom Nugget d’un chauffe-eau et d’une douche extérieure en plus de l’équipement de série, et bientôt de toilettes en option.

Le Transit Custom Nugget a fêté sa première suisse l’année dernière au Suisse Caravan Salon. Ford l’a développé en collaboration avec les spécialistes renommés de Westfalen Mobil GmbH. Le véhicule se distingue par un concept d’espace supplémentaire bien pensé, y compris une kitchenette améliorée avec un agencement en L et 20% d’espace de travail en plus. Un réfrigérateur à tiroirs très pratique permet de stocker de grandes bouteilles. L’équipement de série comprend une plaque de cuisson à deux feux, un évier intégré et une alimentation en eau chaude.

Les sièges pivotants du conducteur et du passager avant sont chauffants en option. Un écran tactile de sept pouces dans l’espace de vie contrôle les fonctions du van, y compris le chauffage auxiliaire et le niveau de charge de la batterie. L’éclairage intérieur fait appel à la technologie LED avec un mode d’ambiance personnalisable. Un indicateur d’inclinaison facilite l’orientation du véhicule et une application permet de le contrôler via un smartphone.

Découvrez le Suisse Caravan Salon : le lieu incontournable pour le camping et le caravaning

Du 24 au 28 octobre 2024, le Suisse Caravan Salon offre de précieux conseils à tous les niveaux. Sur place, les visiteurs et visiteuses pourront s’en convaincre en direct, recevant des informations complètes sur le camping et le caravaning, découvrant une immense offre de véhicules des principales marques et profitant des conseils professionnels des exposants pour trouver le véhicule ou l’accessoire idéal. De plus, des aperçus passionnants de la vie des vanlifers vous attendent.

Le stand Ford, qui présente la nouvelle gamme de modèles Ford Transit Custom Nugget, se trouve halle 3.0, stand A002.