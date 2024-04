De nouveaux outils IA pour Google Workspace

Partager Facebook

Lors de l’événement Google Cloud Next 2024, de nombreuses annonces liées à l’intelligence artificielle ont été faites, principalement centrées sur Google Workspace.

Les nouvelles fonctionnalités IA seront surtout disponibles pour les utilisateurs de Google Workspace, offrant ainsi de nouveaux outils pour faciliter le travail au quotidien. Parmi les annonces, il y a la possibilité d’utiliser sa voix pour déclencher la fonctionnalité « Aide-moi à écrire » dans Google, marquant une avancée vers un assistant intelligent plus interactif.

Dans le domaine de Gmail, une nouvelle option nommée « Affiner le brouillon », utilisant l’IA de Google, permettra de retravailler les brouillons pour les rendre plus présentables. Les utilisateurs de Google Sheets auront également accès à de nouvelles fonctionnalités, comme la possibilité de recevoir des alertes lorsque des cellules ont été modifiées, facilitant ainsi la collaboration.

Google Docs va désormais supporter les onglets, simplifiant la gestion de plusieurs documents liés à un même sujet. De plus, Gemini, l’IA de Google, sera intégré à Google Chat pour aider à résumer les messages et à répondre aux requêtes plus efficacement. Google Meet offrira également des fonctionnalités de traduction automatique et de prise de notes, moyennant un add-on optionnel.

Une annonce majeure concerne Google Vids, qui utilise l’IA pour proposer des storyboards à partir desquels créer des vidéos. Cette fonctionnalité vise à aider les utilisateurs à devenir de meilleurs conteurs au travail en leur fournissant des outils de création vidéo simplifiés et personnalisables.