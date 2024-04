Partager Facebook

Depuis qu’il a perdu sa femme, Andrew Blake n’a plus le cœur à rien. Un ultime élan le pousse à quitter Londres pour retourner en France, dans la propriété où il l’avait rencontrée. Ce voyage vers le souvenir des jours heureux ne va pas du tout se passer comme prévu…Pour rester au domaine de Beauvillier, Blake se retrouve condamné à jouer les majordomes à l’essai. Entre Mme Beauvillier, la maîtresse des lieux au comportement aussi étrange que ses relations, Odile, la cuisinière au caractère bien trempé, Philippe, l’intendant un peu frappé qui vit en ermite au fond du parc, et Manon, la jeune femme de ménage dont le destin bascule, Blake découvre des gens aussi perdus que lui. Face à eux, dans cet endroit à part, cet homme qui n’attendait plus rien de la vie va être obligé de tout recommencer…

Dans ce film, Gilles Gardinier adapte son propre roman. L’œuvre offre un casting de choix avec les excellents John Malkovich (et son français très british), Fanny Ardant et Emilie Dequenne. Le décor est tout aussi élégant et prestigieux puisque l’intrigue se déroule dans un magnifique château breton. Une comédie douce-amère sur la reconstruction de soi pleine d’humour, de tendresse et de mélancolie.

DVD

Complètement cramé

De Gilles Legardinier

Avec John Malkovich, Fanny Ardant, Emilie Dequenne

Distributeur : Praesens

Durée: 1h46

Format : 2.39

Son : DD 5.1 et 2.0

Langues : français

Sous-titres: anglais, français pour sourds et malentendants

Bonus: clip making-of, galerie photos, dossier de presse