La saison 6 Tourment de Call of Duty: Black Ops 7 arrive la semaine prochaine

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Tourment fait son grand retour dans Call of Duty: Black Ops 7 et Call of Duty: Warzone ! Déployez-vous dans le mode Infection géante sur Haunted Hollow et équipez-vous pour lutter contre les ténèbres avec le Passe d’événement DOOM. Découvrez de nouvelles cartes Multijoueur revisitées, une nouvelle carte Survie, une expérience Rogue Run étendue en Zombies et l’événement Invocation interdite dans la Phase finale. Débloquez de nouvelles armes et bien plus encore grâce aux défis hebdomadaires, au tout nouveau Passe de combat dont Blackjack est à l’affiche, au nouvel événement de camouflage Black Ops 7 et à d’autres nouveautés lors du lancement de la Saison 6 le 17 septembre.

Cartes Multijoueur : infiltrez un centre de calcul arctique sur la carte glaciale Quantum, faites face à des atrocités inimaginables sur Bloodstead et déployez-vous sur des cartes sur le thème des zombies, telles que Roadkill, Lost et Inferno lors des Épreuves de T.E.D.D.

: infiltrez un centre de calcul arctique sur la carte glaciale Quantum, faites face à des atrocités inimaginables sur Bloodstead et déployez-vous sur des cartes sur le thème des zombies, telles que Roadkill, Lost et Inferno lors des Épreuves de T.E.D.D. Modes Multijoueur : lors des Épreuves de T.E.D.D., la victoire revient à l’équipe qui accomplit le plus de tâches dans le cadre d’affrontements en 6v6 sur trois cartes Zombies. Dans Horde stratégique, contrôlez l’objectif pour retourner chaque mort-vivant contre vos ennemis, et immobilisez vos adversaires dans Chat glacé.

: lors des Épreuves de T.E.D.D., la victoire revient à l’équipe qui accomplit le plus de tâches dans le cadre d’affrontements en 6v6 sur trois cartes Zombies. Dans Horde stratégique, contrôlez l’objectif pour retourner chaque mort-vivant contre vos ennemis, et immobilisez vos adversaires dans Chat glacé. Nouvelle saison classée : enchaînez les victoires et grimpez dans le classement lors de la prochaine saison du mode Multijoueur classé, qui comprend de nouvelles récompenses de saison.

Nouvelle carte de survie : les morts-vivants ont envahi le château ancestral de la famille Masaki sur la carte Survie Tenshu. Rassemblez votre équipe, battez-vous pour survivre dans le donjon central de Kowakujō et enchaînez les manches pour remporter des récompenses.

les morts-vivants ont envahi le château ancestral de la famille Masaki sur la carte Survie Tenshu. Rassemblez votre équipe, battez-vous pour survivre dans le donjon central de Kowakujō et enchaînez les manches pour remporter des récompenses. Mode dirigé sur Rex Infernus, zone de départ : le mode dirigé débarque sur Rex Infernus pour vous guider dans votre progression dans la quête principale. Dans Zone de départ, voyez jusqu’où vous pouvez aller sans quitter la maison.

le mode dirigé débarque sur Rex Infernus pour vous guider dans votre progression dans la quête principale. Dans Zone de départ, voyez jusqu’où vous pouvez aller sans quitter la maison. Mise à jour majeure de Rogue Run : découvrez de nouvelles récompenses de piédestal dans Rogue Run, dont le Sacré punch IV, une amélioration d’arme de rareté Ultra et l’armure dorée. De plus, déployez-vous dans des sélections Décontracté et Hardcore sur Paradox Junction et Kowakujō.

découvrez de nouvelles récompenses de piédestal dans Rogue Run, dont le Sacré punch IV, une amélioration d’arme de rareté Ultra et l’armure dorée. De plus, déployez-vous dans des sélections Décontracté et Hardcore sur Paradox Junction et Kowakujō. Super surprise : les joueurs qui ont terminé chaque quête principale sur l’ensemble des cartes Zombies par manches de Black Ops 7 auront droit à une nouvelle surprise et à des récompenses inédites…

Haunted Hollow vous attend : combattez au cœur des ténèbres qui ont envahi Haven’s Hollow. Faites de nouvelles découvertes troublantes, découvrez des chemins secrets et vivez des aventures effrayantes avant de vous lancer dans le mode Infection géante, une expérience à durée limitée exclusive à cette carte.

combattez au cœur des ténèbres qui ont envahi Haven’s Hollow. Faites de nouvelles découvertes troublantes, découvrez des chemins secrets et vivez des aventures effrayantes avant de vous lancer dans le mode Infection géante, une expérience à durée limitée exclusive à cette carte. Retour d’un mode à durée limitée : participez à une partie d’Infection géante à 64 joueurs. Ce mode exclusif à Haunted Hollow oppose survivants et infectés. Les survivants doivent armer et faire exploser une bombe ADN avant d’être submergés par les infectés.

participez à une partie d’Infection géante à 64 joueurs. Ce mode exclusif à Haunted Hollow oppose survivants et infectés. Les survivants doivent armer et faire exploser une bombe ADN avant d’être submergés par les infectés. Nouveaux défis de séries de victoires : remportez six nouveaux camouflages d’arme en relevant les défis de séries de victoires de la Saison 6 en Battle Royale, Résurgence et Black Ops Royale.

remportez six nouveaux camouflages d’arme en relevant les défis de séries de victoires de la Saison 6 en Battle Royale, Résurgence et Black Ops Royale. Mode classé Resurgence : progressez et gagnez des récompenses dans une nouvelle saison compétitive raccourcie de Partie classée : Résurgence. Apprenez en plus sur l’ajustement des points de compétence dans les notes de correctif de la Saison 6.

La nuit tombe sur Avalon : l’événement Tourment plonge Avalon dans l’obscurité en Phase finale pour vous offrir une toute nouvelle expérience de jeu où les opérateurs devront mener à bien des activités et des missions une fois la nuit tombée.

l’événement Tourment plonge Avalon dans l’obscurité en Phase finale pour vous offrir une toute nouvelle expérience de jeu où les opérateurs devront mener à bien des activités et des missions une fois la nuit tombée. Nouvel événement mondial : un invité inédit fait son apparition à l’occasion de Tourment. Faites appel aux ténèbres lors de l’événement Invocation interdite.