De nouvelles Xbox et une manette en préparation chez Microsoft

Une Xbox Series X cylindrique sans lecteur et une nouvelle manette en préparation chez Microsoft ?

Microsoft prévoit un rafraîchissement à mi-génération pour sa Xbox Series X avec un nouveau design cylindrique sans lecteur de disque. C’est ce que dévoile un document révélé accidentellement dans le procès de la FTC contre Microsoft. On y apprend aussi l’existence d’une nouvelle manette avec gyroscope (nom de code Sebile), une nouvelle Xbox Series S, ainsi que certaines spécifications pour ces nouveaux produits et des indications de date.

La firme de Redmond avait déclaré n’avoir aucun plan pour un tel rafraîchissement de gamme à mi-génération, mais il semblerait que ce ne soit pas vrai. Le géant américain prévoirait en vérité pas moins de trois nouvelles consoles. La première, nom de code, Ellewood, est une mise à jour légère de la Xbox Series, prévue pour septembre 2024. Brooklin, quant à elle, arriverait en novembre 2024. Il s’agirait d’une version sans lecteur de la Xbox Series X. Un autre modèle, baptisé en interne XDL, reprendrait les spécifications de Brooklin, mais avec une personnalisation par le Xbox Design Lab.

La manette deux tons Sebile disposerait d’un accéléromètre et de retours haptiques “servant aussi de haut-parleurs”, pour la rapprocher de la dernière manette DualSense. Il y a aussi de nouveaux sticks modulaires, des boutons plus silencieux et de nouvelles fonctionnalités dans l’app, ainsi que divers changements pour augmenter la durabilité, comme une batterie amovible, des matériaux recyclés et une réparabilité à la hausse. Il y a aussi une version XDL de Sebile, baptisée Igraine.

La star de ce leak est la nouvelle Xbox Series X. Si Microsoft la qualifie d’adorable”, nombre de joueurs risquent de rager contre l’absence de lecteur de disque.

Outre ce nouveau design, la Series X disposerait du Wi-Fi 6E, du Bluetooth 5.2, d’un port frontal USB-C, un tout nouveau southbridge “pour moderniser les entrées-sorties et les efforts de durabilité” ainsi qu’un die shrink de 6 nm. Cela permet de réduire de 15 % la consommation, avec un nouveau mode veille consommant jusqu’à 80 % d’énergie en moins par rapport au mode actuel. Les plastiques recyclés sont aussi en augmentation, et le packaging serait 100 % recyclé.

Cette console aurait une option de stockage de 2 To, soit le double du modèle actuel, avec, dans la boîte, la manette Sebile. Microsoft précise aussi qu’elle serait proposée “au même super prix” que la Xbox Series X, à 499 $ donc, quand elle arriverait en novembre 2024. Mais là encore, avec l’absence de lecteur de disque, cela risque de faire tiquer.

La Xbox Series S aurait les mêmes améliorations en interne, double stockage (1 To contre 512 Go actuellement), mais le design resterait largement inchangé. Le tarif sera préservé, 299 $, avec une disponibilité en septembre 2024.

De nombreuses autres informations ont été dévoilées, comme les chiffres de ventes prévisionnels, les marges, les financements, etc. Par exemple, Microsoft indique que “la vision produit complète de Sebile n’est actuellement pas complètement approuvée à cause du pourcentage de marge” et semble placer cette balle dans le camp de la Finance. Il y a aussi un “chemin vers le leadership du gaming” avec une vision cloud-first, PC-first et console-first des abonnements Xbox Game Pass…