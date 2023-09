Partager Facebook

Deux personnes solitaires se rencontrent par hasard une nuit à Helsinki et chacun tente de trouver en l’autre son premier, unique et dernier amour. Mais la vie a tendance à mettre des obstacles sur la route de ceux qui cherchent le bonheur.

Mêlant comédie romantique et réflexion sociale, le cinéaste finlandais brosse avec tendresse et pudeur le portrait touchant de deux gagne-misère marginaux magnifiquement portés par Alma Pöysti et Jussi Vatanen. Le film revêt des allures de grande simplicité. Mais il n’en est rien. Chaque détail est pensé avec une mise en scène très statique, un espace parfaitement maîtrisé et les mêmes plans maintes fois retravaillés avec, à chaque fois, de subtiles nuances. Il se dégage de cette fable à la fois de la poésie, de la noirceur et de l’humour pince-sans-rire. Distinguée à Cannes en mai dernier par le Prix du Jury, cette tragicomédie touche droit au cœur !

Les feuilles mortes

Un film de Aki Kaurismäki

Avec Alma Pöysti, Jussi Vatanen, Janne Hyytiäinen

Distributeur : Filmcoopi ZürichAki Kaurismäki

Durée : 1h20

Age légal : 12 ans

Age suggéré : 16 ans

Date de sortie : mercredi 20 septembre 2023