Test des écouteurs haut de gamme sans fil SONY WF-1000XM5

Voilà maintenant deux ans que nous attendions avec une certaine impatience le remplaçant des écouteurs WF-1000XM4 de la marque Sony, une référence dans son domaine. C’est dorénavant chose faite avec la sortie du modèle WF-1000XM5, disponible en deux coloris (noir et blanc).

Remplacer un modèle qui avait tout pour lui n’est pas chose aisée. Heureusement, la marque Sony a su relever le défit avec brio et nous livre avec les écouteurs WF-1000XM5 un petit bijou de technologie. Plus compacts, plus légers, portés par une réduction de bruit plus performante, les écouteurs WF-1000XM5 ont su gommer les petites imperfections du WF-1000XM4.

Plus légers, plus compacts, ….

La première chose qui va régaler vos mirettes, puis le confort de vos oreilles, c’est le nouveau design de ce modèle. 25 % plus compacts et 20 % plus légers que le modèle précédent, les écouteurs WF-1000XM5 deviennent plus discrets et agréables à porter pour autant que vous supportez des écouteurs intra-auriculaires. Les écouteurs sont livrés avec quatre embouts en mousse à mémoire de forme de tailles différentes pour s’adapter à tous les conduits auditifs. Il est important de choisir la bonne taille pour diminuer au maximum le bruit extérieur. Un test pour vérifier l’adhérence de ceux-ci à vos oreilles est disponible via l’application Headphones Connect.

Quant au boîtier de recharge, lui aussi a subi une cure d’amaigrissement. Le voilà devenu plus petit, aux formes plus arrondies et bien sûr, plus léger pour lui permettre de prendre plus facilement sa place dans votre poche. Comme pour son prédécesseur, le boîtier, sur la face avant, accueille le voyant lumineux qui vous indique l’état de charge des écouteurs, mais aussi l’était d’appairage. Sur sa face arrière, on retrouve le port USB-C qui vous permet de recharger votre appareil et contrairement au modèle WF-1000XM4, un bouton d’appairage sur lequel il faudra appuyer pour connecter votre smartphone aux écouteurs. Cela s’effectue rapidement, bien plus que sur le modèle XM4 et encore plus aisément pour les smartphones sous Android puisque Google Fast Pair est de la partie. Il est aussi possible, avec la fonctionnalité multipoint, de jumeler deux appareils simultanément.

Connectivité.



Signalons que ces écouteurs communiquent en Bluetooth 5.3 et sont donc compatibles avec la nouvelle norme Bluetooth LE Audio. Ils prennent ainsi en charge le codec LC3 (uniquement disponible sur les appareils Android récents), introduit dans le Bluetooth 5.2, ainsi que les codecs AAC, LDAC et SBC. Ces codecs permettent de faire chuter la latence et offrent de meilleures conditions lorsque vous visionnez de la vidéo sur votre smartphone.



L’indispensable Headphones Connect.



Avant de pouvoir pleinement profiter de vos écouteurs, il est important de faire la mise à jour de l’application Headphones Connect de Sony qui prend de plus en plus d’importance dans la personnalisation d’écoute.



Celle-ci va durer plus d’une demi-heure, donc restez patient, même si vous pouvez quand même utiliser vos écouteurs pendant cette mise à jour. Signalons que cette importante mise à jour concerne également le modèle XM4.

C’est à partir de cette application que vous pouvez régler les performances des écouteurs comme la réductions de bruit ambiant ou le réglage du son en général. Grâce à l’égaliseur et des conseils avisés de l’application quant à la sonorité, vous pouvez régler les basses, les médiums et les aigus à votre convenance. Headphones Connect parvient même à mesurer la pression acoustique exercée sur vos oreilles et vous conseiller de diminuer le son pour préserver ces dernières. Elle vous indique aussi le codec Bluetooth utilisé ou encore le niveau de batterie restant (comptez en moyenne 8 heures d’autonomie selon l’usage avant de reprendre place dans le boîtier – possibilité de recharge par induction). Si Headphones Connect offre une foultitude de fonctionnalités, certains raccourcis sont disponibles directement sur les écouteurs en tapotant sur les parties tactiles comme pour le modèle XM4. Les tapes sur l’oreillette de gauche permettent d’avancer ou de reculer dans votre play-list. Celles de droite de passer notamment du mode ambiant à la réduction de bruit. C’est très pratique, surtout lorsque vous n’avez pas ou difficilement accès à votre smartphone. Cela l’est moins lorsqu’il s’agit du réglage sonore puisque celui-ci passe par quatre tapes sur l’oreillette de droite. On peut facilement s’y perdre !



Une qualité sonore et une réduction de bruit ambiant remarquables.



Avec ce modèle d’écouteurs sans fil, Sony place la qualité sonore à un niveau exceptionnel. Estampillés High-Res audio (technologie de codage audio LDAC), ce sont le processeur HD de réduction de bruit QN2 et le processeur intégré V2 ainsi que deux micros à rétroaction haute performance qui alimentent le nouveau diaphragme haute performance Dynamic Driver X, cette fine membrane qui crée des ondes audio. Il traite une large gamme de fréquences, de basses profondes et des voix claires et offre une immersion dans le son d’une qualité rare. Le son est cristallin et ne subit que très peu de distorsion. Quant à la réduction du bruit ambiant, elle est exemplaire. Le traitement antibruit en temps réel s’adapte à l’environnement qui vous entoure et vous isole de la plupart des bruits.





Que vous écoutiez du rock, du hip-hop, du classique ou du jazz, la musicalité, sans aucun réglage au préalable, demeure très naturelle grâce à toute la technologie embarquée. Les médiums et les aigus sont riches, quant aux basses elles sembleront légèrement misent en arrière. Les médiums sont d’ailleurs davantage mises en avant par rapport au précédent modèle. Mais rien de très grave, puisque tout est personnalisable via l’application Headphones Connect.



Le kit mains-libres à la rue !



Par contre, une fois encore, on peut regretter la qualité médiocre du kit mains-libres. Employé dans des conditions calmes, rien à redire, les voix sont bien audibles. Mais cela devient la catastrophe dès que votre environnement est bruyant avec des voix qui manquent de naturel. On ne s’attardera pas sur ces piètres prestations.





Légers, élégants, agréables d’utilisation et offrant une réduction de bruit au sommet de son art, une qualité sonore remarquable et de nombreuses fonctionnalités pour personnaliser votre écoute, les écouteurs sans fil WF-1000XM5 s’imposent comme une référence dans son domaine. Vendus au prix de CHF 299.-, même le rapport qualité-prix est séduisant. Vous pouvez y aller les yeux fermés !

Note : 4,5 / 5